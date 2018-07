Il governo spagnolo vuole modificare le legge sullo stupro

Il governo socialista spagnolo vuole spostare la tomba di Franco : Per togliere ai sostenitori del dittatore un posto dove celebrare il suo regime, ma non tutti sono d'accordo The post Il governo socialista spagnolo vuole spostare la tomba di Franco appeared first on Il Post.

Un ministro del nuovo governo spagnolo si è dimesso per una vecchia storia di evasione fiscale : Il governo spagnolo guidato dal socialista Pedro Sánchez sta attraversando la sua prima piccola crisi, a una settimana dal giuramento di fronte al re. Mercoledì si è infatti dimesso il ministro della Cultura e dello Sport, Máxim Huerta, per una