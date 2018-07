Il futuro di Alitalia | ecco il piano del governo giallo-verde

Alitalia - ritorno al futuro con lo Stato al 51%. Il governo : “L’italianità è fondamentale” : Il punto fondamentale nel futuro di Alitalia è «l’italianità». Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sembra riprendere le parole di Silvio Berlusconi, che nel 2008 mise insieme i «capitani coraggiosi» per tentare il rilancio della compagnia evitando l’arrivo di Air France. Questa volta però il progetto non è di trovare capitali privati italian...

