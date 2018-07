Il Foggia resta in B | partirà da -8

Foggia Atti persecutori - danneggiamenti e altro - arrestato un pregiudicato : è inoltre ben noto alla cronaca in quanto la notte tra il 7 e l'8 aprile 2016 era stato a sua volta vittima di tentato omicidio, nei pressi della pizzeria Al Muretto di MAttinata, da parte di Q. A., ...

Scontri con i tifosi del Pescara - arrestati cinque ultras del Foggia : Scontri con i tifosi del Pescara, arrestati cinque ultras del Foggia Approfondimenti I violenti ci provano, polizia sventa l'assalto agli ultrà ospiti: l'altra faccia di Foggia-Pescara 21 gennaio 2018 ...

Foggia PENALIZZATO/ Resta in Serie B - svanisce il sogno ripescaggio per l'Entella : FOGGIA PENALIZZATO: la società pugliese Resta in Serie B, ma -15 punti nel prossimo campionato. Cade la responsabilità diretta, Resta quella oggettiva(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 16:02:00 GMT)

Serie B - che stangata per il Foggia : i rossoneri restano in B ma con una pazzesca penalizzazione : Il TFN ha inflitto al Foggia quindici punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione di Serie B Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola “ha inflitto al Foggia 15 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2018/2019“. La società era stata deferita lo scorso 15 maggio insieme a 37 soggetti tra dirigenti, calciatori e tecnici ”per avere reimpiegato ...

Foggia - violenta rapina in farmacia agricola/ Arrestati 2 membri della banda - dipendenti legati e malmenati : Foggia, violenta rapina in farmacia agricola: due dei cinque membri della banda sono stati bloccati e identificati, paura per i dipendenti, legati e picchiati.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:21:00 GMT)

Foggia - tentato omicidio medico : arrestati aggressori/ Agguato a colpi di pistola davanti al figlio minorenne : Foggia, tentato omicidio medico: arrestati aggressori. La polizia ha individuato i due responsabili dell'Agguato a Massimo Correra con colpi di pistola(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:46:00 GMT)