Il Festival dell' Oriente a Napoli - Date 2018

Le serie tv di Fox - Sky - Netflix - Infinity e TIMVISION al Festival delle Serie Tv di Milano : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...

La comunità protagonista al Festival della Mente : Tre giornate in cui più di 60 ospiti italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale, indagando i cambiamenti, le energie e le ...

#WindSummerFestival – Terza serata del 19 luglio 2018 – Con Ilary Blasi. Gli ospiti e la scaletta della serata. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...

Noto - a settembre la tappa dell'Unesco Festival Experience : spettacoli e seminari per rilanciare i territori : In programma spettacoli musicali e teatrali, abbinati a 9 diversi temi: la fede, la festa, il potere, il mito, l'amore, l'orgoglio, l'arte, la memoria e l'origine. Tutti temi legati indissolubilmente ...

Ecofuturo - a Padova il Festival che si occupa di nuove tecnologie : “Verso la conversione ecologica della società” : Ecofuturo Festival 2018 quinta edizione sbarca a Padova dal 18 al 22 luglio per parlare di tecnologia in ambito ecologico, un appuntamento che nel corso degli anni ha saputo essere anzitutto un incontro tra amici uniti da un forte impegno ecologista. L’intento del Festival è quello di sensibilizzare le persone sulle straordinarie opportunità che l’ecologia riserva per il futuro. Tanti gli argomenti che verranno trattati: l’uso ...

Elba Book Festival - appuntamento con la riscoperta della letteratura : A terra, oltre ai vari laboratori, avranno luogo workshop, degustazioni, escursioni, concerti e molteplici spettacoli. L'inaugurazione dell'edizione 2018 si terrà nella terrazza del Barcocaio dove ...

Biogasfattobene® : il Consorzio Italiano Biogas al Festival delle ecotecnologie a Padova dal 18 al 22 luglio : Catturare e usare carbonio attraverso pratiche agricole sostenibili è la base del Biogasfattobene® il modello di agricoltura promosso dal CIB”, questo il tema al centro del dibattito di Ecofuturo, il Festival delle eco tecnologie e dell’autocostruzione che si è aperto oggi a Padova al Fenice Green Energy Park. La manifestazione che è nata dall’impegno ecologista di Jacopo Fo, Fabio Roggiolani e Michele Dotti, ha inaugurato la sua quinta edizione ...