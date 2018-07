Il direttore del Tour de France e le scuse a Nibali | Prudhomme aspetta Vincenzo al

sportfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) Christianha attesoal rientro dall’ospedale di Grenoble: lo splendido gesto deldeldenei confronti del corridore italiano Gli esami strumentali eseguiti all’ospedale di Grenoble suhanno rivelato che il ciclista della Bahrain-Merida ha riportato una vertebra rotta dopo la caduta di oggi. Il capitombolo in cui è incappato il corridore, durante la fase finale della dodicesima tappa delde2018, costringe perciò lo Squalo dello Stretto al ritiro dalla competizionese.che si trova in classifica generale al quarto posto, con un ritardo in classifica di 2’37” dalla maglia gialla Geraint Thomas, non farà più parte della carovana di ciclisti impegnati in questa edizione della Grande Boucle. Una grande perdita per l’Italia e per il, che dimostra il suo ...