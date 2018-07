Il direttore del Polo Museale di Ragusa dal sindaco Cassì

Giornalisti : Giulietti (Fnsi) - solidarietà a Gervasutti e direttore del Gazzettino (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Serve riattivare l’osservatorio sui cronisti minacciati ‘ ha detto ‘ perché sempre di più si registrano episodi di violenza, anche a cielo aperto, come quello avvenuto l’altro giorno a seguito degli arresti del clan Casamonica a Roma”.Sia Gervasutti che Papetti hanno espresso il loro grazie sentito a Federazione, Sindacato e Ordine per la vicinanza e il sostegno. ...

Giornalisti : Giulietti (Fnsi) - solidarietà a Gervasutti e direttore del Gazzettino (3) : (AdnKronos) – ‘Grazie per la mobilitazione che è andata oltre l’amicizia e la colleganza ‘ ha aggiunto Gevasutti ‘ perché si è capito che quegli spari spaventano tanto i Giornalisti , quanto i cittadini. Siamo di fronte a un salto di qualità del crimine organizzato che si permette di fare il tiro al bersaglio con la pistola contro una casa in un quartiere residenziale popolato. Le indagini stanno facendo il loro ...

Disperso in mare ex direttore Cnr di Mazara del Vallo : Disperso in mare Dino Levi, originario di Torino ma residente da 40 anni a Mazara del Vallo dove è stato direttore del Cnr. Il 72enne è partito con un piccolo natante a vela, in tarda mattinata dal lido “Circoletto”, diretto a Capo Feto. E’ stata la moglie a lanciare l’allarme. L’imbarcazione è stata ritrovata poco dopo nella zona di Quarara, a circa 5 miglia dal luogo di partenza e in direzione opposta rispetto ...