Il debutto di Carmen Ferreri in Piazza del Popolo in Tra le mani | primo singolo da La

(Di giovedì 19 luglio 2018)indeldebutta con Tra leestratto da La complicità. Il disco è uscito il 1° giugno durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel quale ha raggiunto il secondo posto dietro Irama. Apprezzata fin dai tempi del pomeridiano, la giovane artista si è fatta largo all'interno del programma fino a raggiungere la fase finale nella quale ha dato il meglio di sé conquistando anche la fiducia di alcuni dei docenti che non avevano creduto nel suo talento, come Paola Turci. La sua voce ha invece immediatamente fatto breccia nel cuore del pubblico, che l'ha supportata fino alla puntata conclusiva nella quale è arrivata a un soffio dalla vittoria poi conquistata da un inarrivabile Irama che ha appena annunciato una nuova serie di concerti per il 2019.Video in elaborazione.L'articolo Ildiindel ...