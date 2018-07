Il data center di domani è a energia rinnovabile ed è già qui

La carica dei data center in Italia : Nonostante i tempi di crisi, anche nell’hi-tech ci sono aziende Italiane che rappresentano un’eccellenza, per esempio la toscana Aruba nell‘ambito dei servizi web. Internet infatti è un fenomeno globale, ma la necessità di server a livello locale è sempre più alta a causa della maggiore richiesta di banda e della crescita spropositata di dati al punto che i nuovi data center Aruba di Ponte San Pietro (Bergamo) e Roma, da pochi mesi ...

Call center - lavoratori Comdata in sciopero il 29 giugno : “A Milano assume - a Padova e Pozzuoli 264 posti a rischio” : Nel 2017 ha fatturato 790 milioni di euro, di cui 312 milioni in Italia, eppure l’azienda dei Call center Comdata, nata nel 2015 e acquisita dal gruppo americano Carlyle ha annunciato la chiusura di due siti, a Padova e a Pozzuoli (Napoli). A rischio 264 lavoratori, 60 addetti della sede campana e altri 204 in quella veneta, 60 dei quali di Comdata tech, che hanno il contratto dei metalmeccanici. La trattativa tra i sindacati e la società che in ...

Cosa fa il datacenter sottomarino di Microsoft calato in acqua il primo giugno : Datacenter sott’acqua, il futuro è arrivato. Microsoft ha annunciato di aver installato la prima centrale di dati in mare. L’azienda di Redmond, estremo ovest degli Stati Uniti nello Stato di Washington, è cioè entrato nella Fase 2 del Project Natick, il piano di Microsoft per valutare la fattibilità di collocare i suoi datacenter in acqua. La prima immersione è avvenuta l’1 giugno scorso al ...

Microsoft - il nuovo data center è in fondo al mare : La scelta del gigante informatico: i server saranno posti sott'acqua in un cilindro di 12 metri, immerso vicino all'arcipelago delle Orkney, nel nord della...

Aruba annuncia un nuovo e grande data center campus nella Capitale : nascerà Hyper Cloud data center Roma : Aruba S.p.A., leader nei servizi di Data Center, Cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, annuncia la costruzione del suo nuovo Hyper Cloud Data Center a Roma. Il terreno acquistato da Aruba, sul quale sarà edificato il nuovo Data Center campus, si trova all’interno dell’area del Tecnopolo Tiburtino (Roma est). Il polo nato per volontà della Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Roma, ...

Aruba sbarca a Roma con il nuovo Hyper Cloud data Center : Roma, 5 giu. , askanews, Aruba punta su Roma. L'azienda che opera nei servizi di Data Center, Cloud, web hosting, e-mail, Pec e registrazione domini, costruirà il suo nuovo Hyper Cloud Data Center ...

data center - la continuità è assicurata da Vertiv : ... in particolare con l'Università di Padova e quella di Bologna" precisa Mozzato, pronto a sottolineare come molti prodotti Vertiv venduti in tutto il mondo siano proprio il frutto degli investimenti ...

Università : cordata Politecnico Milano avanza nel Competence Center : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Il Politecnico di Milano ha risposto lo scorso aprile al bando del Ministero dello Sviluppo Economico e la proposta è stata selezionata con il massimo punteggio per la successiva fase di negoziazione. La Commissione di esperti, nominati dal Mise e dal Miur, ha valutato sia le capacità tecnico-organizzative dei componenti del partenariato che la qualità e la solidità economico-finanziaria complessiva della ...