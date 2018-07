Il coraggio delle ginnaste americane | «Sopravviviamo insieme dopo le molestie»

vanityfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) «Abbiamo sofferto da sole, ma èche». Aly Raisman non è la sola a parlare. È un’ex atleta della ginnastica statunitense, ha vinto medaglie olimpiche e ha denunciato. Aly ha accusato il medico mostro Larry Nassar. Dalla sua e da altre centinaia di denunce sono nati i processi contro l’uomo che abusavagiovani atlete. Lei,ad altre 140 donne, era sul palco degli Espy Awards per ritirare l’Arthur Ashe Courage Award, il premio per il. https://www.instagram.com/p/BlZeU4yFFwF/?hl=it&taken-by=espn Ildi queste donne è stata la denuncia, il far sentire le loro voci contro il medico, ora condannato a centinaia di anni di carcere. Era l’uomo di cui dovevano fidarsi, il medico della nazionale statunitense di ginnastica e dell’Università del Mighigan. È stato l’uomo che ha molestato le atlete di cui doveva occuparsi, che è stato coperto da ...