Il canto dell' Upupa a Mussomeli

“Oddio - ma che hai fatto?”. Si impicca accanto al figlio - nel cuore della notte : Una nottata che, almeno stando alle premesse, sembra dover scorrere allegra e spensierata. Quasi perfetta, verrebbe da pensare: lui che acquista di nascosto due biglietti per un concerto e invita lei, la fidanzata, a vedere lo spettacolo in sua compagnia. La giovane che, al settimo cielo, accetta di buon grado. L’appuntamento, la musica, qualche bicchiere di troppo per festeggiare l’evento, ridere e scherzare insieme. E ...

L'eroe della porta accanto : pompiere fuori servizio salva la vicina da un incendio : Quando ha udito le urla della vicina di casa e l'odore di bruciato, non ci ha pensato due volte e, senza indossare la divisa di sorta, si è lanciato tra le fiamme per salvare la donna in pericolo. L'eroe della porta...

Vendita nell’esecuzione forzata e il rinvio dell’incanto : La Cassazione del 28.6.2018 n. 17039 ha affermato che La pubblicità è un requisito indispensabile per la Vendita all'incanto. Questo spiega perché se l'incanto non si è potuto tenere nella data fissata, non può trovare applicazione l'art. 82 disp. att. cpc: tale applicazione da un lato nasconde al pubblico lo svolgimento dell'incanto, dall'altro non consente la partecipazione di soggetti che potevano partecipare.Continua a leggere

Branduardi a RisorgiMarche - l'incanto della musica e la magia della natura : Dopo un 2017 di sold out in Italia e all'estero, e un 2018 altrettanto ricco di soddisfazioni, Angelo Branduardi ha accettato con l'invito di Neri Marcorè a dare il suo contributo a RisorgiMarche e a ...

Il canto delle cicale a Passirano - spettacolo per bambini : Le serate delle cicale del Teatro Telaio Il canto delle cicale è un mese di spettacoli di teatro, circo, clownerie, musica, pupazzi e burattini che faranno divertire bambini e famiglie in diverse ...

Alfina Fresta - la voce d’angelo della ragazza disabile/ Video - Catania : “il canto che guarisce il male” : Un Video che ha totalizzato già più di tre milioni di visualizzazioni quello di una ragazza paralizzata e cieca che si è esibita in una performance vocale che ha lasciato tutti senza fiato(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:46:00 GMT)

San Venanzo - Morgan tra i protagonisti dell'11esima edizione di "In…canto d'Estate" : In alternanza con i loro spettacoli di strada, hanno suonato in molti prestigiosi eventi live come il Melodica Festival di Berlino, un importante spettacolo internazionale. A settembre 2016 Alvaro ...

Milano - cantone risponde alla procura : ''Sono stupito - rivendico la correttezza dell'Anac'' : "Forse è stata una valutazione tecnica scritta in modo non del tutto chiaro" e aggiunge: "I miei rapporti personali con Greco sono sempre stati ottimi''

Disincanto - ecco il teaser della nuova serie del papà dei Simpson : Dopo il presente dei Simpson e il futuro di Futurama, Matt Groening si prepara ad affrontare una nuova dimensione temporale, quella del passato, anche se un passato fantasioso e a tratti assurdo. Si tratta di Disincanto (Disenchanted in inglese), la nuova produzione che il padre delle serie animate più di successo degli ultimi decenni porterà su Netflix a partire dal prossimo 17 agosto. Come si vede nel breve teaser diffuso in queste ore, gli ...

Il business globalizzato è più forte dei cantori dell'economia 'chiusa' e dei tecnofobi : Roma. Sembrava una offensiva velleitaria quella dell'Unione europea che nel rispondere ai dazi maggiorati di Donald Trump aveva minacciato severe tariffe all'importazione di Harley-Davidson. Come ...

Ginnastica - SIRENE DEL MARE NOSTRUM! Il canto dell’Italia - azzurre in trionfo ai Giochi del Mediterraneo. Memorabile oro a squadre : Le SIRENE del MARE Nostrum non hanno deluso, hanno emozionato con il loro soave canto, hanno ammaliato con la Polvere di Magnesio, ci hanno incantato con la loro bellezza fatata e ci hanno fatto schiantare festanti verso un muro dorato. L’Italia si conferma sul Trono e ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso a squadre ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra Nazionale di Ginnastica artistica ha confermato i pronostici della ...

Mondiali Russia 2018 - esposto della Serbia alla Fifa : “un tedesco ad arbitrare la Svizzera - conoscete i cantoni?” : La Serbia non ci sta e dopo la sconfitta contro la Svizzera con tanti errori arbitrali, arriva una protesta contro la Fifa per la scelta del direttore di gara La Serbia si è lamentata con la Fifa per l’arbitro tedesco Felix Brych che ha arbitrato la sfida persa per 2-1 in Coppa del Mondo con la Svizzera venerdì. “Numerosi rapporti dei media Mondiali, e in particolare i filmati di tutte le situazioni controverse durante la partita, ...