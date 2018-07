Il cane non vuole scendere dal seggiolino | la sua espressione è virale

Cani allevati per il macello - la Corea prova a cambiare : “Adotta un cane - non mangiarlo” : La macellazione e il consumo di carne di cane nel Paese asiatico si intensifica proprio nel periodo estivo quando la zuppa di carne di cane diventa un cibo assai comune perché tradizionalmente si crede aiuti a combattere il caldo.Continua a leggere

Senza parole….accade a Trapani : il suo cane non vuole fare il bagno - il proprietario gli lega una pietra al collo e lo getta in mare : Il cucciolo è riuscito a liberarsi e a salvarsi. Il padrone, invece, è stato denunciato Il suo cane non voleva far il bagno, così lui gli ha legato una pietra al collo e lo ha gettato in acqua. È accaduto a Valderice, nel Trapanese. Il cucciolo è però riuscito a liberarsi dal collare al quale era legata la pietra, e a tornare in riva.-- I bagnanti, che nel mentre si erano accorti della situazione e avevano chiamato la polizia, hanno ...

Getta cane in acqua con una pietra al collo : non voleva fare il bagno/ Trapani - denunciato il proprietario : Getta cane in acqua con una pietra al collo: non voleva fare il bagno. Trapani, denunciato il proprietario. Il povero animale è riuscito a liberarsi e a raggiungere la riva(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:03:00 GMT)

Vigevano : multa da 160 euro a chi non lava la pipì del cane : Proposta per cambiare il regolamento comunale: sarà obbligatorio portarsi nella passeggiata serale o mattutina con l'amato quadrupede, oltre al sacchettino, anche una bottiglietta di acqua per ripulire dove ha sporcato

Beautiful - anticipazioni americane : KATIE non si fida di SALLY SPECTRA : Nelle attuali puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti, SALLY SPECTRA rientra tra quei personaggi al momento più “papabili” come sospettati per i messaggi anonimi arrivati ai danni di Hope Logan. Le critiche sono comparse subito dopo il lancio del nuovo sito per la Hope For The Future. Nell’epoca dei social, dove sulle piattaforme web un po’ tutti si lasciano andare a proclami esagerati e a volte gratuiti, non ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis - baci e lite con Parpiglia/ Guendalina canessa difende l'amica ma non il dj : Giulia De Lellis e Andrea Damante, scoppia la passione in barca. Il settimanale Chi conferma il ritorno di fiamma, è polemica con Gabriele Parpiglia che risponde sui social.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Trump - schiaffo all'Harley Davidson 'Non sono vere americane'" : E visto che le Harley sono le moto più copiate al mondo, l'idea che qualche custom-clone possa fregiarsi del titolo made in USA sconvolge il mondo delle due ruote. FESTA HARLEY A PRAGA PER I 115 ANNI ...

Russia 2018 - le africane tutte eliminate al 1° turno : non accadeva dal 1982 : Siamo d'accordo che le goleade subite dalla nazionale dello Zaire ai Mondiali di Germania '74 sono un ricordo ben lontano, quasi un reperto archeologico, ma è anche vero che il bottino raccolto dal calcio africano ai Mondiali di Russia è il peggiore degli ultimi 36 anni. Era dal 1986 che una portacolori d'Africa riusciva quantomeno a superare il primo turno alla fase finale della Coppa del Mondo. La fase a gironi 2018, al contrario, ha visto ...

Ami il tuo cane? Non dargli questi alimenti [VIDEO] : Dare ai nostri animali domestici il meglio è l’obiettivo di ogni buon padrone: alcuni alimenti, ad esempio, dovrebbero essere vietati a tutti i costi, perché posso causare seri problemi ai cani. Ecco di seguito un video che spiega quali alimenti non si devono mai dare al nostro amico a 4 zampe: L'articolo Ami il tuo cane? Non dargli questi alimenti [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Mondiali Russia 2018 - ecco il TABELLONE degli Ottavi di Finale aggiornato – Per la prima volta nella storia non ci sono africane - il web si scatena : “è l’effetto Salvini” : Il TABELLONE degli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018 è praticamente completo: ci sono solo due spazi vuoti, ma sappiamo già le squadre che li riempiranno. Si tratta di Belgio e Inghilterra, che stasera nello scontro diretto decideranno la posizione. Chi vince affronterà il Giappone in un Ottavo di Finale più semplice, ma poi ai Quarti potrebbe scontrarsi con il Brasile. Chi perde e arriva secondo, invece, dovrà affrontare subito ...

Accoltella una conoscente perchè non avrebbe badato al cane : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Accoltella una conoscente perchè ...

Pietro Aradori annuncia non sto più con Guendalina canessa : Tra Guendalina Canessa e Pietro Aradori è finito l’amore Lo ha annunciato il cestista con un lungo post sui social. La coppia si era già detta addio nell’aprile dello scorso anno, poi la crisi è rientrata i due hanno continuato a frequentarsi. Ma qualcosa si è rotto di nuovo. E mentre lui ne parla, l’ex gieffina posta scatti in costume. A margine di uno scatto in cui il cestista della Virtus Bologna abbraccia Guendalina, Pietro ...

Senza di lei le Lezioni Americane non le avremmo mai lette : Anni Sessanta. Parigi. Italo Calvino incontra Esther Judith Singer. O forse Esther Judith Singer incontra Italo Calvino. Era venuta da Buenos Aires nella vecchia Europa, quella ragazza. Era arrivata a metà anni Cinquanta a bordo del transatlantico Giulio Cesare, portandosi dietro il bagaglio pesante di un matrimonio fallito e di un figlio piccolo. Esther, da sempre detta Chichita, lavora come traduttrice. Vive le difficoltà del ...

Senegalese ucciso in strada a Milano : 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” : Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” Continua a leggere L'articolo Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” proviene da NewsGo.