I Rohingya e le foto più belle scattate con iPhone nel 2018

(Di giovedì 19 luglio 2018) I protagonisti sono i profughi della minoranzain fuga dal Myanmar rifugiati nel campo di Tangkhali in Bangladesh: centinaia di persone ammassate una sull’altra, e in primo piano bambini con occhi spalancati, sguardo fisso su uno schermo che proietta un video di sensibilizzazione sull’importanza dell’igiene personale. Ecco lascattata dal bengalese Jashim Salam, la più bella scattata conquest’anno: è la vincitrice degliPhotography Awards, il concorso che ogni anno premia i migliori scatti (che vedete nella gallery sopra) realizzati con. Jashim Salam (Bangladesh),7 – Grand Prize IppawardsCOSA SONO GLI IPPAWARDS Avviato nel 2007 (l’anno in cui Steve Jobs presentò il primo), Ippawards è il primo concorso, e resta il più importante, dedicato allerealizzate con il melafonino, e da allora ...