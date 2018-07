I risparmi dei vitalizi restano nel cassetto

I risparmi dal taglio dei vitalizi resteranno nel cassetto per tre anni : "La spesa complessiva iscritta nel capitolo resterà immutata". Otto paroline nella variazione di bilancio che verrà licenziata oggi dall'ufficio di presidenza della Camera per poi passare al voto dell'Aula racconta sui vitalizi una storia diversa da quella finora narrata. È una questione tecnica, che travalica nel versante politico per la narrazione fatta dalla maggioranza di Governo e in particolare dal Movimento 5 stelle ...

Da portafoglio a salvadanaio : Satispay punta al business dei risparmi : Un pagamento con telefonino via Satispay Satispay cresce e punta a nuove funzioni. La startup attiva nei pagamenti digitali si è aggiudicata un nuovo round di finanziamento con 10 milioni di euro già sottoscritti prevalentemente da soggetti internazionali. Reduce da un primo finanziamento che si è concluso la scorsa estate, quando sono stati raccolti 18,3 milioni. La nuova tranche arriva quasi inaspettata. Alberto Dalmasso, cofondatore e ...

Non fu informato sui rischi dei bond Banca Marche - risarcimento da un milione per un risparmiatore : Era stato indotto a investire due milioni di euro in bond subordinati di Banca Marche- una delle quattro banche in liquidazione- senza essere stato adeguatamente informato dei rischi che correva, ma anzi essendo stato rassicurato che si trattava di un titolo sicuro. Per questo un imprenditore ha ottenuto un rimborso record dalla Camera arbitrale dell'Autorità anticorruzione: 1 milione di euro, soldi che gli verranno versati dal Fondo ...

Taglio dei vitalizi - Luigi Di Maio : “risparmio di 200 milioni di euro per ogni legislatura” : Luigi Di Maio annuncia l'approvazione della delibera su Facebook: "Da qui si parte per mettere mano alle pensioni d'oro con una legge. Ringrazio Roberto Fico tutti i membri dell'ufficio di presidenza. La delibera mi risluta che sia stata votata da tutti, tranne che da due astenuti".Continua a leggere

Viaggi : oltre il 20% dei turisti italiani preferisce lesinare su aereo e alloggio per risparmiare : Viaggiare è tra i piaceri irrinunciabili della vita, ma risparmiare è una prerogativa comune che difficilmente trova eccezioni. Lo conferma un’indagine condotta da momondo – la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel – secondo cui oltre un quinto degli italiani è disposto a risparmiare sul prezzo del biglietto aereo (28%) e su quello del soggiorno (23%), mentre ben il 41% rinuncerebbe allo shopping in loco pur di incidere ...

La delibera di Fico per il superamento dei vitalizi agli ex deputati : un risparmio di 40 milioni : Presso l’Ufficio di Presidenza di Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico ha presentato la delibera per il superamento dei vitalizi. La nuova sforbiciata dovrebbe riguardare oltre 1200 assegni che ricevono gli ex deputati nonostante le polemiche e le minacce di ricorsi e class action da parte dei diretti interessati. ...

Abolizione vitalizi - delibera Fico “risparmi per 40 milioni”/ M5s - Sibilia : "Finito il tempo dei privilegi" : Di Maio annuncia, "pronta l'Abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:01:00 GMT)

Pronto il taglio ai vitalizi - risparmi per 40 milioni : "L'era dei privilegi è finita" : Dopo molti annunci, la delibera per il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari approda sul tavolo dell'ufficio di presidenza della Camera. La sforbiciata è pronta. Roberto Fico presenta la delibera per...

Aumenta il peso dei gestori di risparmio - gli italiani riducono gli acquisti di Bot : Nel 2017 il patrimonio riferibile ai prodotti del risparmio gestito ha continuato a crescere, secondo quanto emerge dalla relazione della Consob per l’anno scorso. Il...

Marine Layer risparmia tempo e migliora la gestione dei dati con Centric SMB : Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei ...

Crack bancari - il conto dei risarcimenti ai risparmiatori traditi : Tra i 2,2 miliardi di bond del Mps convertiti in azioni, i 190 milioni in via di rimborso per quelli di Etruria, Banca Marche, Carichieti e Ferrara e i 50 milioni delle Venete gli obbligazionisti hanno recuperato finora 2,6 miliardi su 2,9. Mancano dunque 300 milioni ...

risparmiatori truffati - sul tavolo del prossimo governo il nodo dei risarcimenti anche ai piccoli azionisti : Il risarcimento dei Risparmiatori “espropriati” anche attraverso “l’utilizzo effettivo di risorse, come da legge vigente, provenienti da assicurazioni e polizze dormienti“. Ma anche l’allargamento della platea di quanto hanno diritto a un risarcimento, “anche parziale”, ai “piccoli azionisti delle banche oggetto di risoluzione“. Il contratto di governo sottoscritto da Lega e M5s dedica ...

Con la flat tax metà dei risparmi sull’Irpef vanno alla fascia più ricca : La flat tax? Sarà solo per pochi. Cifre alla mano la riforma fiscale messa a punto da Lega e 5 Stelle avvantaggerà solo i redditi più alti e non comporterà alcun tipo di vantaggio per quelli più bassi. Secondo uno studio di Lef, Associazione per la legalità e l’equità fiscale, infatti, solo 4 contribuenti su 10 avranno uno sconto significativo sull...