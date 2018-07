I risparmi dal taglio dei vitalizi resteranno nel cassetto per tre anni

Le beffe del Decreto Dignità : perdita di 8 mila occupati l'anno - risparmi sulla Naspi e coperture dalle slot : Beffa per i lavoratori nel Decreto Dignità: meno lavoro e meno sussidio di disoccupazione. Per lo Stato questo si traduce in un minor gettito fiscale (circa 3,5 milioni nei prossimi anni) e minori entrate contributive, ma (paradosso) il danno si riduce per via della minore spesa per la Naspi.Tutto è legato ai paletti imposti ai contratti a termine e a quelli in somministrazione, che avranno durata massima complessiva di 24 mesi ...

Diagnosi più veloci e cure più mirate - ad Ematologia un nuovo strumento donato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia : Questa mattina la sottoscrizione dell'atto da parte del Presidente Giampiero Bianconi e del Direttore Generale all'Azienda Ospedaliera di Perugia Emilio Duca , UMWEB, Perugia - Servirà per realizzare ...

Cresce il business della smart-home e arrivano nuovi obblighi di risparmio energetico dalla Ue : Le case degli italiani sono sempre più connesse e smart, con finestre auto-oscuranti, superfici autoriscaldanti, app per controllare da remoto impianti di sicurezza ed elettrodomestici, regolare temperature e migliorare la qualità...

Reparto chiuso per festa - Pignatelli : “Ho fatto risparmiare l’ospedale : Reparto chiuso per festa, Pignatelli: “Ho fatto risparmiare l’ospedale Reparto chiuso per festa, Pignatelli: “Ho fatto risparmiare l’ospedale Continua a leggere L'articolo Reparto chiuso per festa, Pignatelli: “Ho fatto risparmiare l’ospedale proviene da NewsGo.

Reparto chiuso per festa - Pignatelli : “Ho fatto risparmiare l’ospedale : Reparto chiuso per festa, Pignatelli: “Ho fatto risparmiare l’ospedale Reparto chiuso per festa, Pignatelli: “Ho fatto risparmiare l’ospedale Continua a leggere L'articolo Reparto chiuso per festa, Pignatelli: “Ho fatto risparmiare l’ospedale proviene da NewsGo.

Napoli - primario chiude reparto per la sua festa/ Ospedale del Mare : il medico - 'ho fatto risparmiare...' : Napoli, Francesco Pignatelli primario Chirurgia vascolare Ospedale del Mare chiude reparto per la sua festa. Ultime notizie: medico sospeso.

Napoli - primario chiude reparto per la sua festa/ Ospedale del Mare : il medico - "ho fatto risparmiare..." : Napoli, Francesco Pignatelli, primario della Chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare chiude reparto per la sua festa. Ultime notizie: il medico è stato sospeso, avviata inchiesta(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:19:00 GMT)

Vitalizi - Fico : 'Tagli dal 40 al 60% - risparmio di 200 milioni in 5 anni' : 'Oggi è un giorno storico per tutti gli italiani. Dopo anni di battaglie contro i privilegi della politica, finalmente iniziamo l'iter per porre fine a una ingiustizia sociale. Attraverso il taglio dei Vitalizi, annunciato stamani dal presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, in questa ...

Vitalizi - Fico : 'Tagli dal 40 al 60% e risparmi per 40 milioni' : Il progetto di superamento dei Vitalizi degli ex deputati è al vaglio dei vertici di Montecitorio. Il presidente della Camera Roberto Fico ha illustrato all'Ufficio di presidenza di Montecitorio il ...

Vitalizi - Fico : «Tagli dal 40 al 60% e risparmi per 40 milioni» : Il progetto di superamento dei Vitalizi degli ex deputati è al vaglio dei vertici di Montecitorio. Il presidente della Camera Roberto Fico ha illustrato all'Ufficio di presidenza di...

Vitalizi - Fico su Facebook : «Tagli dal 40 al 60% - risparmieremo 40 milioni l'anno» : «Si è appena concluso l'Ufficio di Presidenza in cui ho illustrato la delibera sui Vitalizi. La proposta che ho presentato prevede il ricalcolo secondo il metodo contributivo dell'attuale sistema di ...

Vitalizi - Fico su Facebook : «Tagli dal 40 al 60% - risparmi da 40 milioni l'anno» : Il presidente della Camera ha appena presentato la delibera sul taglio dei Vitalizi all'Ufficio di Presidenza: saranno 1338 quelli colpiti. Entro il prossimo 5 luglio spazio agli emendamenti, poi la votazione e l'approvazione a maggioranza semplice

risparmio di 89 - 7 giga-tonnellate di CO2 dal condizionamento : ... che hanno un impatto potenziale sul riscaldamento globale addirittura superiore a quello del CO Il valore del mercato del condizionamento dell'aria nel mondo ? stimato in pi? di $24 miliardi entro ...

Pensioni d’oro - dal taglio proposto da Di Maio un risparmio di appena 200 milioni : Il ministro Luigi Di Maio propone di abolire gli assegni Pensionistici sopra i 4-5mila euro per aumentare le Pensioni minime. Di Maio stima un risparmio di un miliardo ma i pensionati con assegni così elevati sono circa 30mila persone: il taglio potrebbe quindi garantire una minore spesa per circa 210 milioni lordi ...