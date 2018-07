I rischi per chi sta all’aperto | vipere | ragni | vespe

“Mangiato dai batteri”. Cena e muore per un virus killer : l’alimento a rischio : In campo medico si chiama fascite necrotizzante. Ma è noto anche come “batterio mangiacarne”. A restarne ucciso è un uomo di 71 anni dopo avere mangiato ostriche crude. Il Dipartimento della Sanità della Florida ha detto che la vittima è morta due giorni dopo il pranzo di pesce avvenuto lo scorso 8 luglio in un ristorante locale. Secondo le indagini le ostriche contenevano un ??batterio carnivoro. L’uomo ha avuto ...

A rischio processo Alemanno e altri 24 per l'inchiesta sulla Metro C : Roma, 19 lug., askanews, - Gli inquirenti della Procura di Roma hanno chiuso le indagini e depositato gli atti nei confronti di 25 persone, indagate a vario titolo per truffa e corruzione in relazione ...

Per i lavori della metro C di Roma 25 a rischio processo - c'è anche Alemanno : Chiuse le indagini della Procura di Roma sui lavori legati alla metro C di Roma: 25 le persone che rischiano di finire sotto processo per reati che vanno dalla truffa (per 320 milioni) alla corruzione e al falso. Tra gli indagati anche l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, l'ex assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma (giunta Alemanno), l'ex assessore alla Mobilità Guido Improta (giunta Marino), l'ex dirigente del ministero ...

Napoli - bloccati da 10 mesi i fondi per i migranti : è rischio stop : Dieci mesi senza soldi. Dieci mesi senza ricevere i fondi messi a disposizione del ministero dell'Interno, per le spese di gestione dei centri che accolgono i migranti. È l'allarme di cooperative e ...

Tumori : con lo ‘spuntino di mezzanotte’ +25% dei rischi per prostata e seno : Lo “spuntino di mezzanotte” aumenterebbe il rischio di contrarre il cancro al seno e alla prostata. A puntare il dito contro l’alimentazione nelle ore pre-sonno è uno studio condotto dall’Istituto di Barcellona per la Salute globale (IsGlobal), ripreso dall’Independent, dal quale emerge come chi cena regolarmente dopo le 21, o meno di due ore prima di andare a dormire, ha un rischio maggiore del 25% ci contrarre il ...

Adolescenti. rischio Adhd per chi chatta o gioca troppo sul web : 18 LUG - , Reuters Health, - Un gruppo di ricercatori Usa, guidato da Adam Leventhal , dell'Health, Emotion & Addiction Laboratory dell'University of Southern California di Los Angeles, ha seguito più ...

Lo spuntino di mezzanotte può provocare il cancro : «rischi per seno e prostata» : Lo «spuntino di mezzanotte» aumenterebbe il rischio di contrarre il cancro al seno e alla prostata. A puntare il dito contro l'alimentazione nelle ore pre-sonno è uno studio...

Jeremias Rodriguez rischia il rimpatrio in Argentina? Problemi con il permesso di soggiorno anche per il fratello di Cecilia e Belen : Non finiscono i Problemi con i permessi di soggiorno in Italia della famiglia Rodriguez, dopo Cecilia anche Jeremias rischia il rimpatrio Belen e Cecilia Rodriguez sono in ansia per Jeremias. Dopo i Problemi burocratici con il permesso di soggiorno della sorellina della showgirl argentina più famosa d’Italia, anche il fratello di Chechu e Belu avrebbe dei Problemi con i documenti per il permesso di soggiorno in Italia. A rivelare ...

Legittima difesa - Bonafede : 'Basta calvari per provare l'innocenza'. Anm : 'rischio legittimare omicidio' : Sulla Legittima difesa, i cittadini non devono più essere sottoposti a 'calvari giudiziari' per provare la loro innocenza. Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, intervenuto ...

Pacemaker in tilt per la musica - rischia di morire alla festa della birra : Tragedia sfiorata alla festa della birra di Carpenedolo. Come racconta BresciaToday, un uomo di 63 anni è crollato improvvisamente a...

F1 - GP Germania 2018 : previsioni meteo. rischio pioggia per le qualifiche! Gara sull’asciutto : Il Mondiale di Formula Uno fa dunque il suo ritorno in uno degli scenari storici del Circus: Hockenheim, in Germania. Una pista che lungamente ha regalato emozioni al pubblico presente ma dal 2002, dopo le modifiche ed il solo Motodrom ad essere “testimone” di ciò che era stato, le sensazioni sono un po’ cambiate. Di sicuro a tenere alta la tensione per questo round ci sarà il confronto tra la Ferrari e la Mercedes. Sebastian ...

Aperture domenicali - Di Maio : "Negozi chiusi nei festivi". Federdistribuzione : " A rischio 16mila posti di lavoro" : "Siamo da sempre favorevoli alle Aperture domenicali e festive perché riteniamo siano un vero servizio per i cittadini, che ne avrebbero un danno se si dovesse tornare indietro dopo oltre 6 anni di ...

Stop aperture domenicali dei negozi : ecco quanti posti di lavoro sono a rischio : Secondo le stime di Federdistribuzione, sarebbero 16mila i lavoratori che resterebbero senza occupazione nei giorni festivi

Vita da allergica : vi racconto perchè si rischia tutti i giorni di morire : Ma questa leggerezza, se proprio devo accettarla dalla società, e nemmeno tanto di buon grado,, non la si può accettare dal mondo della ristorazione. Posso dire con consapevolezza di rischiare tutti ...