I ragazzi della grotta in preghiera | si faranno monaci per un breve periodo LE FOTO

In Thailandia, i 13 ragazzi rimasti bloccati nella grotta di Tham Luang per 18 giorni hanno partecipato a una cerimonia di ringraziamento al tempio buddista Wat Phra That Doi Wao a Mae Sai. I giovani hanno eseguito due preghiere: una per una vita lunga e prospera e l'altra per commemorare Saman Kunan, il sub morto durante le operazioni di preparazione della missione di salvataggio.

I ragazzi della grotta in Thailandia hanno parlato della loro esperienza : Per la prima volta in pubblico, dopo essere usciti dall'ospedale e prima di tornare nelle loro case: ora c'è qualche informazione in più su quei giorni The post I ragazzi della grotta in Thailandia hanno parlato della loro esperienza appeared first on Il Post.

Sgominata baby gang : era il terrore dei ragazzi della "Roma bene" - 4 in arresto : I quattro maggiorenni sono stati arrestati, gli altri sei sono rinviati a giudizio. Volevano emulare la serie Gomorra e se ne vantavano sui social. Per gli investigatori agivano per "il gusto di farlo"

Thailandia : i ragazzi della grotta lasciano oggi l’ospedale e parleranno alla stampa : I 12 giovani calciatori e il loro allenatore, rimasti bloccati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang in Thailandia, lasceranno oggi l’ospedale e parleranno per la prima volta alla stampa: “Il motivo per cui ci sarà una conferenza stampa è per consentire ai giornalisti di porre domande ai ragazzi e che, dopo, possano tornare alle loro vite normali senza essere disturbati dai media“, ha spiegato un portavoce del ...

Tratta in salvo la ragazzina caduta nella Grotta della poesia : Tratta in salvo la ragazzina che era precipitata nella Grotta della poesia, nell'area archeologica di Roca Vecchia, marina di Melendugno. Tragedia sfiorata nella Grotta della poesia verso le 17, ...

Si scola vodka prima della disco - ragazzina in ospedale : Una ragazzina di 15 anni è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a Rimini la scorsa notte dopo aver bevuto una bottiglia di vodka. La minorenne, secondo quanto si apprende dalla polizia, ha ...

Thailandia : i 12 ragazzi della grotta saranno dimessi il 12 luglio : I 12 giovani calciatori ed il loro allenatore, salvati dalla grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, potrebbero essere dimessi dall’ospedale il 12 luglio: lo ha reso noto il Ministro della Salute, Piyasakol Sakolsatayadorn. I ragazzi, rimasti intrappolati nella caverna per 18 giorni, si stanno riprendendo, sia fisicamente che mentalmente. Al momento il loro contatto con il mondo esterno è molto limitato: le visite dei familiari ...

Aspirata dal bocchettone della piscina : ragazzina di 13 anni muore in hotel a Sperlonga - 4 indagati : Ci sono quattro indagati con l'accusa di concorso in omicidio colposo per la morte di Sara Francesca Basso , la ragazza di 13 anni che ieri è stata Aspirata dal bocchettone della piscina al Virgilio ...

Lo sport è un diritto per tutti. Evento promosso dal Coni e sostenuto dal Comune di Crotone affinché i ragazzi della città socializzano attraverso l’attività sportiva : Settantaquattro bambini dei quartieri periferici della città stanno partecipando al progetto “lo sport, un diritto per tutti” promosso dal Coni