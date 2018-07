I modelli del futuro? Sono Beatrice e Alberto

Samsung Galaxy S10 : 3 modelli per fare concorrenza a iPhone X : Arrivano le prime indiscrezioni sul prossimo top di gamma di Samsung che come l’iPhone 2018 verrà realizzato in tre diversi versioni. Scendendo nel dettaglio, il Samsung Galaxy S10 sarà prodotto in tre differenti...

Milano - la grande parata di Leonardo da Vinci : al Museo della scienza "sfilano" 52 progetti e modelli : Una barca in legno, un galleggiante, guanti palmati e alambicchi di rame, una gru girevole, uno scafandro per palombaro e la macchina volante con motore a balestra. Sono solo alcuni dei 52 straordinari modelli storici leonardeschi che insieme alla collezione di affreschi della...

modellini - progetti e arte Il Museo della scienza rende omaggio al Genio : ... quella donna intuitiva che fu Fernanda Wittgens, prima direttrice di un grande Museo italiano, siglò nel '53 con il nascente Museo della scienza un accordo che concedeva in deposito un bel nucleo di ...

Juventus - presentata la terza maglia : Dybala - Pjanic e Bentancur fanno da modelli : Giornata importante quella di oggi in casa Juve. Infatti, i bianconeri questa mattina hanno svelato a tutti i loro tifosi la terza maglia della stagione 2018/2019. La casacca third della Juventus sarà molto innovativa e soprattutto sarà fatta pensando anche all'ambiente. Infatti, i bianconeri sono sempre molto all'avanguardia e la terza maglia che è stata presentata stamane ne è una vera e propria testimonianza. La Juve ha rivelato che la ...

iPhone 2018 : in arrivo tre nuovi modelli a tutto schermo : Continuano i rumors sui nuovi modelli pronti a sostituire l'apprezzatissimo iPhone X di Apple; le ultime indiscrezioni trapelate in Rete confermano le voci circolate di recente riguardo l’arrivo di tre diversi modelli...

iPhone 9 - slitta l'uscita del nuovo melafonino? - Rumors su caratteristiche - prezzi e data uscita dei nuovi modelli 2018 : iPhone 9, slitta l'uscita del nuovo melafonino? iPhone 9, slitta l'uscita del nuovo melafonino? - Rumors su caratteristiche, prezzi e data uscita dei nuovi modelli 2018 Come sappiamo ormai da diverse ...

Emissioni diesel - Germania - tre modelli della Opel sotto indagine : Il ministero dei Trasporti tedesco ha confermato che la Kba, l'autorità federale dei Trasporti, sta conducendo un'audizione ufficiale sulla tecnologia di riduzione delle Emissioni utilizzata su tre modelli della Opel.Indagini in corso. sotto analisi, come riportato dalla Bild am Sonntag, vi sarebbero 60 mila esemplari di Zafira, Insignia e Cascada equipaggiati con motori diesel Euro 6 e venduti in tutto il mondo. La Kba avrebbe rilevato come ...

MomoDesign presenta i nuovi modelli eyewear sole e vista : Light & Tech to be yourself: MomoDesign presenta i nuovi modelli design sole e vista Iconici, dal design lineare e caratterizzati da dettagli che esprimono una creatività all’avanguardia senza eccessi, i nuovi modelli MomoDesign sono pura espressione dell’essenza del brand. La qualità premium si mixa alla ricerca di forme raffinate ed originali che si impongono catturando l’attenzione, rendendo così l’occhiale l’accessorio che dona ...

Un’estate di novità sui modelli MINI : A partire dall’estate numerose novità nel campo della tecnologia migliorano l’esperienza di guida e riducono le emissioni degli attuali modelli MINI. Tutte le varianti di motore benzina della MINI 3 porte, della MINI 5 porte e della MINI Cabrio nonché della MINI Clubman e della MINI Countryman includeranno un filtro antiparticolato per il controllo delle […] L'articolo Un’estate di novità sui modelli MINI sembra essere il primo su ...

Debutto parigino per i nuovi modelli di Piaggio MP3 : Hanno debuttato a Parigi i nuovi modelli di Piaggio MP3, il primo scooter a tre ruote al mondo, risposta concreta alla domanda di veicoli facili, divertenti ed estremamente sicuri per circolare in città o...

Piaggio presenta i nuovi modelli MP3 : Sono stati presentati a Parigi i nuovi modelli di Piaggio MP3, il primo scooter a tre ruote al mondo, risposta concreta alla domanda di veicoli facili, divertenti ed estremamente sicuri per circolare in città o nelle sempre più estese aree metropolitane. Le due nuove motorizzazioni di 350 e 500 cc sono in grado di soddisfare […] L'articolo Piaggio presenta i nuovi modelli MP3 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Cappelli : i modelli più cool per l’estate : Un accessorio indispensabile per completare il proprio look. Il cappello regala un tocco di personalità a qualsiasi tipo di outfit e durante i mesi estivi è utile per proteggersi dal sole. In città come in spiaggia. Sportivo, con visiera, classico in paglia e leggerissimo, waterproof in caso di acquazzoni improvvisi. Ce n’è uno per ogni occasione. Ecco 8 modelli di Cappelli da indossare quest’estate. Iniziamo con quello forse più in voga ...

Fca verso la piena occupazione con produzione in Italia dei 9 modelli del piano industriale : TORINO - Fca conferma ai sindacati che produrrà in Italia nove degli undici modelli previsti dal piano industriale per l'Europa e assicura che questo permetterà di raggiungere la...

Pick-up 2018 - quale scegliere? I 10 migliori modelli : Chevrolet Silverado Il Chevrolet Silverado è uno dei tre Pick-up che si spartisce la fetta più grossa del mercato americano. Da noi non è in vendita ma negli USA si può acquistare in due versioni, la 1500 e la HD, che partono rispettivamente da 28.300 e 34.400 dollari. Il più piccolo è lungo cinque metri e quindi centimetri, mentre il più grande sfora i sei. Per i motori la scelta è tra un 4.3 V6, un 5.3 V8 e un 6.2 V8, ovviamente tutti a ...