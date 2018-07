I disoccupati? Più delle stime

Berlusconi : "Dl dignità contro le imprese"/ Cav boccia Di Maio : "In Italia più sfruttati e più disoccupati " : Berlusconi : "Dl dignità contro le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia contro la proposta di Luigi Di Maio , "in Italia più disoccupati e più sfruttati "(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:20:00 GMT)

Record negli Usa : più offerte di lavoro che disoccupati : 'Non è mai accaduto prima di avere un'economia in cui il numero delle posizioni aperte supera quello di coloro che cercano lavoro', ha osservato il ministro Alexander Acosta in una nota ufficiale ...