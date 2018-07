I costi del calcio in Tv | da Sky a DAZN | le offerte per la stagione 2018-2019

Pensioni - Boeri dell'Inps e i costi di 4 scenari possibili di uscita anticipata : Per quanto riguarda la riforma delle Pensioni [VIDEO] e nello specifico le uscite anticipate, sui social si continua a discutere delle 4 possibili combinazioni pensate dal Presidente dell'Inps Tito Boeri a cui sono te le stime sui costi dell’istituto di previdenza, ipotesi derivanti allo stato attuale da quelle che sono supposizioni più papabili in assenza di una formale proposta normativa. Le stime presentate nel rapporto dell’Inps consegnato ...

Cuba - diffusa la bozza della nuova costituzione : presidenzialismo e proprietà privata : I mezzi di produzione rimarranno proprietà statale e l'economia avrà il carattere pianificato ma, tuttavia, sarà riconosciuto "il mercato libero e nuove forme di proprietà, compresa quella privata". ...

Guardia costiera : 153° anniversario della istituzione del Corpo : Mercoledì 18 luglio, alle ore 18:15 presso la sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, sarà celebrato il 153° anniversario della istituzione del Corpo. Alla cerimonia è prevista la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Danilo Toninelli, e numerose autorità politiche, civili e militari. L’evento sarà anche un’occasione per fare un bilancio delle tante attività ...

Inps : pubblicate le tabelle dei costi e dei numeri delle nuove pensioni con le quote : Quota 100 e quota 41 per ora sono misure in via di studio e di valutazione. Infatti nulla ancora è stato fatto e ciò che si sa delle due grandi novita' che potrebbero entrare nel sistema previdenziale, è solo frutto delle indiscrezioni e delle voci che le accompagnano. Intanto iniziano ad uscire analisi circa il funzionamento delle misure, di quanto costerebbero e come inciderebbero sul mondo previdenziale se davvero fossero emanate. Anche ...

Il Comandante generale della Guardia costiera italiana in visita a Punta Campanella : Giovanni Pettorino, Comandante generale delle Capitanerie di Porto, ha visitato questa mattina l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Ad accompagnarlo, Arturo Faraone, direttore marittimo della Campania e Guglielmo Cassone , Comandante della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia. Il Presidente e il direttore del Parco Marino, Michele Giustiniani e Antonino Miccio hanno fatto gli onori di casa, insieme al sindaco di Massa ...

Pensioni quota 100 - ecco i costi. I quattro scenari dell'Inps : Di Maio insiste sul taglio alle Pensioni sopra i 4 mila euro netti, e sui vitalizi chiede ai suoi: "Promuovete eventi bye bye ai vitalizi in tutta Italia, anche in spiaggia"

La partita più difficile del Viminale : l'interventismo della Guardia costiera : Mattarella sarà un problema, ma la vera spina nel fianco di Matteo Salvini si chiama Guardia Costiera. Una Guardia Costiera che per due volte, e sempre in seguito alle attività del pattugliatore Diciotti, si ritrova nel mirino del ministro dell'Interno. La prima volta fu l'11 giugno scorso. Allora, nel pieno della crisi "Aquarius", il pattugliatore scaricò a Catania 937 migranti prelevati nel corso di sette operazioni effettuate in prossimità ...

FINANZA & MERCATI/ I successi delle nostre imprese "nascosti" da vitalizi e migranti : Se a Wall Street si festeggiano nuovi record, in Italia il frastuono su vitalizi e migranti lascia in secondo piano i successi di certe Pmi. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:02:00 GMT)GUERRA DEI DAZI/ Il patto con Trump che ci può aiutare, di U. BertoneFINANZA & migranti/ L'Europa è pronta a finire nelle mani di Erdogan, di M. Bottarelli

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Salvini : «I nostri porti sono chiusi».Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...

Venezia : Guardia costiera pronta per la festa del Redentore : Venezia, 13 lug. (AdnKronos) – Anche per quest’anno, in occasione della celebre Notte del Redentore, l’ordinato svolgimento della manifestazione che richiama negli specchi acquei del Bacino San Marco e del Canale della Giudecca migliaia di persone a bordo di altrettante imbarcazioni sarà garantito da un imponente dispiegamento di ben 35 mezzi nautici e unità navali di Forze di Polizia e di Sicurezza e di Enti e ...

Monfalcone - il tetto ai bambini stranieri in classe finisce in procura : esposto della Cgil. Pd e LeU : “È incostituzionale” : L’accordo siglato dalla sindaca di Monfalcone con due istituti della città per fissare alla scuola dell’infanzia il tetto massimo di presenza non italiana al 45% escludendo di fatto 60 bambini, finisce sul tavolo della procura e nell’aula di palazzo Madama creando imbarazzo nella maggioranza. A fare un esposto è la Flc Cgil che invita dirigenti scolastici e i consigli di istituto, a cui la legge attribuisce il compito di individuare i criteri di ...