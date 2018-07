I Bastardi di Pizzofalcone | anticipazioni ultima replica | sequestro e ricatto il 22 luglio

Ascolti tv ieri - I Bastardi di Pizzofalcone vs Balalaika | Dati Auditel 15 luglio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, domenica 15 luglio 2018? La replica della fiction I Bastardi di Pizzofalcone, su Rai 1, è riuscita a battere la puntata speciale di Balalaika programmata all’improvviso per commentare il match finale dei Mondiali di Russia 2018 visti gli ottimi risultati portati a casa con le puntate precedenti? Quanti telespettatori hanno seguito il commento di Nicola Savino e dei suoi ospiti in studio e quanti, invece, ...

Quinto episodio de I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - in attesa del finale di stagione : trama 15 luglio : Con il Quinto episodio de I Bastardi di Pizzofalcone, la serie di Rai1 si avvicina al finale di stagione. In attesa di (ri)scoprire come si concluderanno le vicende della squadra di Lojacono, l'emittente continua a trasmettere le repliche prima del debutto della seconda stagione. Il nuovo ciclo di episodi, annunciato lo scorso anno in seguito agli ottimi riscontri da parte del pubblico, andranno in onda da settembre per sei serate inedite, ...

Domenica 15 luglio : stasera in Tv I Bastardi di Pizzofalcone - Una notte con la regina - The boss - Roba da ricchi e tanto altro cinema : Una notte con la regina, Rai 3,: Nel 1945, in tutto il mondo si celebra la fine della guerra. A Londra, due giovani sorelle adolescenti, la principessa Margaret e la sorella Elizabeth ottengono per ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai1 da settembre - ufficiale la data di messa in onda della seconda stagione : Stanno per debuttare I Bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai1. È in arrivo la seconda stagione dell'amata fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Secondo i palinsesti Rai, i telespettatori potranno vedere i nuovi episodi già da settembre. Confermati nel cast, i protagonisti che hanno portato al successo la prima stagione, tra cui Alessandro Gassmann, Tosca D’Acquino e Carolina Crescentini. Non mancheranno nuovi ingressi ad animare la ...

Continua I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - anticipazioni quinto episodio dell’8 luglio : Penultimo episodio per I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. Stasera, domenica 8 luglio, l'emittente manderà in onda il quinto appuntamento della prima stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Nei precedenti episodi abbiamo visto l'ispettore Lojacono e Laura Piras finalmente insieme. Anche tra Alex Di Nardo e la collega Rosaria sembra nascere qualcosa. Nell'episodio di stasera, dal titolo "Misericordia", la squadra di ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 : quando inizia - trama e cast : le anticipazioni : I Bastardi di Pizzofalcone 2 quando inizia? Siamo in grado di dirvi quand’è che inizierà la messa in onda dell’amatissima fiction Rai con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini, ma anche tutte le news su cast e trama. Nel frattempo, in attesa che finiscano i lunghi e caldi mesi estivi, i telespettatori possono vedere la replica delle prime puntate della serie su Rai 1 ogni domenica sera. quando inizia I Bastardi di Pizzofalcone ...

Ascolti TV | Domenica 1 luglio 2018. In 7 - 6 mln per Croazia-Danimarca (38.7%) - I Bastardi di Pizzofalcone 8.6% - Balalaika 19%. Russia-Spagna 44.3% : Il portiere della Croazia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 1.585.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali Croazia – Danimarca ha raccolto davanti al video 7.621.000 spettatori pari al 38.7% di share (pre e post partita nel complesso: 5.039.000 – 28%). Nel dettaglio il primo tempo ha ottenuto 6.770.000 spettatori (38.1%), il secondo tempo 7.920.000 (38.9%); i supplementari ...

I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 con la replica del quarto episodio - anticipazioni del 1° luglio : Prosegue l'appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. Stasera, 1° luglio, la rete ammiraglia manderà in onda il quarto episodio in replica, aspettando il debutto della seconda stagione che dovrebbe avvenire in autunno. Nel cast della fiction, scritta e diretta da Carlo Carlei, Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Tosca d’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani e Francesco ...