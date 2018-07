I Bastardi di Pizzofalcone | anticipazioni ultima replica | sequestro e ricatto il 22 luglio

Ascolti tv - I Bastardi di Pizzofalcone in replica vincono il prime time : L’ultimo episodio, in replica, della serie I bastardi di Pizzofalcone ha vinto la gara agli Ascolti con 2.121.000 telespettatori e il 12.7% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Poldark è stato visto da 1.269.000 telespettatori con il 7.97%. Su Rai2, per il ciclo Il difficile mondo delle donne, il film Il gioco delle donne ha totalizzato uno share di 7.6% e 1.328.000 spettatori. Su Italia 1, il film Come ti rovino le vacanze ...

Ascolti TV | Domenica 22 luglio 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 12.7% - Poldark 8%. Il Gp di Germania al 7.1% su TV8 : Hamilton vince il Gp di Germania Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.121.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.269.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Il Gioco del tradimento ha catturato l’attenzione di 1.328.000 spettatori (7.6%). Su Italia 1 Come ti rovino le Vacanze ha intrattenuto 1.181.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Dick & Jane – ...

Il finale de I Bastardi di Pizzofalcone - aspettando la seconda stagione - lascia posto alle repliche de L’allieva su Rai1 : Domenica 22 luglio Rai1 trasmette in prima serata la replica del finale de I Bastardi di Pizzofalcone, che tornerà in onda a settembre con la seconda stagione inedita. La serie diretta da Carlo Carlei con protagonisti Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino e Carolina Crescentini è stata trasmessa per la prima volta dall'ammiraglia Rai nel gennaio 2017 e subito rinnovata per una seconda stagione dopo il grande successo di ...

Quinto episodio de I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - in attesa del finale di stagione : trama 15 luglio : Con il Quinto episodio de I Bastardi di Pizzofalcone, la serie di Rai1 si avvicina al finale di stagione. In attesa di (ri)scoprire come si concluderanno le vicende della squadra di Lojacono, l'emittente continua a trasmettere le repliche prima del debutto della seconda stagione. Il nuovo ciclo di episodi, annunciato lo scorso anno in seguito agli ottimi riscontri da parte del pubblico, andranno in onda da settembre per sei serate inedite, ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai1 da settembre - ufficiale la data di messa in onda della seconda stagione : Stanno per debuttare I Bastardi di Pizzofalcone 2 su Rai1. È in arrivo la seconda stagione dell'amata fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Secondo i palinsesti Rai, i telespettatori potranno vedere i nuovi episodi già da settembre. Confermati nel cast, i protagonisti che hanno portato al successo la prima stagione, tra cui Alessandro Gassmann, Tosca D’Acquino e Carolina Crescentini. Non mancheranno nuovi ingressi ad animare la ...

Continua I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - anticipazioni quinto episodio dell’8 luglio : Penultimo episodio per I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. Stasera, domenica 8 luglio, l'emittente manderà in onda il quinto appuntamento della prima stagione della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Nei precedenti episodi abbiamo visto l'ispettore Lojacono e Laura Piras finalmente insieme. Anche tra Alex Di Nardo e la collega Rosaria sembra nascere qualcosa. Nell'episodio di stasera, dal titolo "Misericordia", la squadra di ...