Huawei punta a superare Apple | anche senza notche con l’aiuto di Honor

Appuntamento con Oreo su Huawei Mate 10 Lite oggi 28 giugno : In Italia notifiche partite : oggi 28 giugno è il giorno di Oreo su Huawei Mate 10 Lite. In Italia, il rilascio di Android 8.0 per il modello no brand del dispositivo è appena partito con somma gioia di chi detiene il device entro i nostri confini. Di seguito sono elencati tutti i dettagli in nostro possesso in questa prima fase di rilascio. Dell'avvio della distribuzione di Oreo su Huawei Mate 10 Litre avevamo già parlato nella giornata di ieri, in riferimento alla ...