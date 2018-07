Huawei P Smart Plus | prezzo | caratteristiche e data di uscita

Smartphone Android in offerta oggi 19 luglio : Huawei P20 Pro - Nokia 7 Plus - Samsung Galaxy S9 Plus e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Huawei P10, Honor 9 Lite, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 luglio: Huawei P20 Pro, Nokia 7 Plus, Samsung Galaxy S9 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart+ è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Huawei P Smart+. Ecco la Scheda Tecnica di Huawei P Smart+ e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Huawei P Smart+ Huawei P Smart+ ufficiale: in esclusiva su Amazon il primo smartphone con Kirin 710 in Italia Ci siamo: Huawei P Smart+ è il nuovo smartphone dell'azienda cinese che in Italia sarà esclusiva […]

Huawei P Smart+ ufficiale : in esclusiva su Amazon il primo smartphone con Kirin 710 in Italia - aggiornato - : In un mondo oggi sempre più frenetico dove lo smartphone diventa il compagno indispensabile per la vita di tutti i giorni, Huawei con il nuovo P Smart + è in grado di accompagnare i consumatori fino ...

Tutta un’altra musica Huawei P Smart+ rispetto a P Smart : differenze scheda tecnica e prezzo : Quali differenze ci sono tra Huawei P Smart+ fresco di presentazione e il Huawei P Smart in commercio da inizio 2018? Le novità nella scheda tecnica sono tali da giustificare anche un prezzo più elevato dell'esemplare appena annunciato? Cerchiamo di capirlo in un primo confronto basato esclusivamente sulle specifiche hardware. Il nuovo Huawei P Smart+ ha uno display FullHD+ da 6,3 pollici (ratio 19,5:9). Il suo più piccolo predecessore P ...

Huawei P Smart+ - 2+2 fotocamere e tanta intelligenza artificiale : (Foto: Huawei) Da oggi un altro smartphone si unisce alla già nutrita scuderia di prodotti che la cinese Huawei ha sfornato quest’anno: si tratta di Huawei P Smart+, versione potenziata del P Smart con il quale il gruppo aveva aperto il 2018 che rispetto all’originale vanta diverse novità. Il telefono mette al centro un display lcd da 6,3 pollici con notch, risoluzione full hd+ e rapporto di forma 19,5:9. Altro tratto distintivo di ...

Huawei ha già spedito 100 milioni di smartphone nel 2018 : In occasione dell'evento di lancio di Huawei Nova 3, il CEO dell'azienda ha annunciato il raggiungimento del traguardo di 100 milioni di smartphone spediti nel 2018

Huawei P Smart+ ufficiale : notch - Kirin 710 e quattro fotocamere : Dopo la presentazione avvenuta questa mattina in Cina, col nome di Nova 3i, arriva in Europa Huawei P Smart Plus, con notch, Kirin 710 e 4 fotocamere.

Più problemi con smartphone Samsung e Xiaomi - meno con Huawei e OnePlus : i bug più rilevanti : Sono gli smartphone Samsung a dare più problemi o quelli Xiaomi? In una speicale classifica che segna l'indice di "fallimento" dei device mobili come si colloca Huawei ma pure OnePlus e altri brand? A queste fondamentali domande risponde un nuovo rapporto Blancoo che si basa sulla diagnostica mobile interna e sui dati di milioni di smartphone esaminati dalla stessa società in Nord America, Europa, Asia e Australia. I test sono stati effettuati ...

Aggiornamento GPU Turbo su smartphone Huawei : lista aggiornata telefoni e tempi rilascio al 17 luglio : Si torna a parlare di Aggiornamento GPU Turbo su smartphone Huawei, ossia il fondamentale Aggiornamento che migliorerà le prestazioni grafiche dei device e allo stesso tempo pure la loro autonomia. Una nuova lista con a bordo i dispositivi supportati è stata resa nota dalla stessa Huawei con una tabella di marcia leggermente modificata per il rilascio rispetto a quanto condiviso con i nostri lettori per la prima volta a fine giugno. La fonte ...

Arriva il porting dell'app fotocamera di Huawei P20 per gli smartphone con Kirin 659 : In caso di cambio ROM, un aiuto Arriva dai porting delle app originali ad opera di appassionati che con tanto sudore e altrettanto lavoro "isolano" il software per realizzarne un APK

Irresistibile prezzo Huawei P Smart con Vodafone a meno di 1 euro al mese : Il prezzo Huawei P Smart con Vodafone è il protagonista di una nuova campagna del vettore rosso che propone il device a rate piccolissime, è proprio il caso da dirlo. A quali condizioni e perché puntare su uno Smartphone lanciato solo da pochi mesi? Difficile davvero trovare un'offerta di quelle qui prese in esame: il prezzo Huawei P Smart con pagamento rateale per Vodafone prevede una spesa di soli 99 centesimi al mese, di fatto meno di 1 ...

Huawei presenta TalkBand B5 - auricolare-smartband con schermo AMOLED : A due anni di distanza dal predecessore Huawei presenta la smartband Huawei TalkBand B5, con schermo AMOLED, lettore di battito cardiaco e certificazione IP67.