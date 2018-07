Huawei P Smart+ è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Huawei P Smart+. Ecco la Scheda Tecnica di Huawei P Smart+ e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Huawei P Smart+ Huawei P Smart+ ufficiale: in esclusiva su Amazon il primo smartphone con Kirin 710 in Italia Ci siamo: Huawei P Smart+ è il nuovo smartphone dell’azienda cinese che in Italia sarà esclusiva […]

Huawei P Smart+ ufficiale : in esclusiva su Amazon il primo smartphone con Kirin 710 in Italia - aggiornato - : In un mondo oggi sempre più frenetico dove lo smartphone diventa il compagno indispensabile per la vita di tutti i giorni, Huawei con il nuovo P Smart + è in grado di accompagnare i consumatori fino ...

Tutta un’altra musica Huawei P Smart+ rispetto a P Smart : differenze scheda tecnica e prezzo : Quali differenze ci sono tra Huawei P Smart+ fresco di presentazione e il Huawei P Smart in commercio da inizio 2018? Le novità nella scheda tecnica sono tali da giustificare anche un prezzo più elevato dell'esemplare appena annunciato? Cerchiamo di capirlo in un primo confronto basato esclusivamente sulle specifiche hardware. Il nuovo Huawei P Smart+ ha uno display FullHD+ da 6,3 pollici (ratio 19,5:9). Il suo più piccolo predecessore P ...

Huawei P Smart+ - 2+2 fotocamere e tanta intelligenza artificiale : (Foto: Huawei) Da oggi un altro smartphone si unisce alla già nutrita scuderia di prodotti che la cinese Huawei ha sfornato quest’anno: si tratta di Huawei P Smart+, versione potenziata del P Smart con il quale il gruppo aveva aperto il 2018 che rispetto all’originale vanta diverse novità. Il telefono mette al centro un display lcd da 6,3 pollici con notch, risoluzione full hd+ e rapporto di forma 19,5:9. Altro tratto distintivo di ...