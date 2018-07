Honda già sotto la pressione Red Bull

F1 - Max Verstappen : “Credo nel progetto Honda. Non penso che il motore giapponese sia più lento del Renault” : Come ormai è noto, la Red Bull avrà una collaborazione diretta e di primo livello con la Honda per il prossimo Mondiale di Formula Uno. Tuttavia, i problemi di affidabilità evidenziati dal propulsore giapponese non dovrebbero far stare troppo tranquilli i tecnici di Milton Keynes. Max Verstappen, però, non si fascia la testa prima di essersela rotta e crede nel progetto futuro: “C’è ancor un anno e Honda lavorerà duro nel frattempo. ...

MotoGp – Lorenzo sulla Honda già a novembre? La Ducati si interroga - Dall’Igna però ha le idee chiare : Il direttore generale della Ducati ha sottolineato come difficilmente impedirà a Lorenzo di provare la Honda nei test di Valencia in programma a novembre L’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati si concluderà al termine di questa stagione, è ufficiale infatti il passaggio dello spagnolo alla Honda HRC dove troverà nientemeno che Marc Marquez. Un dream team affascinante ma al tempo stesso difficile da gestire per la scuderia giapponese, ...

Mondiali : Honda annuncia addio alla nazionale giapponese : Quella contro il Belgio di ieri sera è stata l’ultima partita di Keisuke Honda con il Giappone: ad annunciarlo e’ lo stesso 32enne trequartista del Pachuca, andato a segno per il terzo Mondiale di fila. “E’ stata la mia ultima Coppa del mondo, e’ la realta’. Ho fatto tutto cio’ che ho potuto, ho dato il meglio di me stesso – dice l’ex Milan -. Lascio la nazionale felice, perche’ ...

Giappone - Keisuke Honda dà l’addio alla Nazionale : Keisuke Honda ha deciso di dire basta con la Nazionale, il Giappone dopo la sconfitta di ieri perde uno dei suoi veterani Il match degli ottavi di finale perso dal Giappone 3-2 contro il Belgio è stata l’ultima partita del centrocampista Keisuke Honda con la maglia della Nazionale nipponica. “Questa è stata la mia ultima gara -ha spiegato il giocatore 32enne che in passato ha giocato in Italia con la maglia del Milan-. Sono ...

Moto3 – Di Giannantonio - che botta ad Assen! Fabio a tu per tu con la sua Honda durante la caduta [VIDEO] : Brutto incidente per Fabio Di Giannantonio, durante le Fp3 sul circuito di Assen il pilota italiano rimedia una caduta pazzesca nella ghiaia Fabio Di Giannantonio, durante le Fp3 sul circuito di Assen, rimedia una caduta folle. Mentre stava mettendo alla prova la sua moto nell’ultima sessione di prove libere, il motociclista italiano ha perso il controllo della moto ed è andato a finire nella ghiaia. La sua due ruote nella caduta ha ...

Probabili formazioni / Giappone Polonia : quote e ultime novità live. Il jolly Honda (Mondiali 2018) : Probabili formazioni Giappone Polonia: quote e le ultime novità live sui giocatori oggi in campo per il girone H dei Mondiali 2018. Occhio al jolly Honda.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Honda salva il Giappone : 2-2 contro il Senegal : Spettacolo ed emozioni: Giappone e Senegal hanno pareggiato 2-2 nella seconda giornata del Gruppo H e restano appaiate al comando della classifica con 4 punti. Per entrambe un passo avanti importante ...

Giappone-Senegal 2-2 : Inui e Honda rispondono a Mané e Wague : Pareggio, a Yekaterinburg, tra il Giappone e il Senegal , 2-2, . In gol Inui, Honda, Mané e Wague LEGGI LA CRONACA

‘Honda’ giapponese - è un pareggio d’oro contro il Senegal : il girone H sempre più avvincente : Dopo il dominio dell’Inghilterra contro il Panama continua il programma dei Mondiali in Russia, in campo per Giappone e Senegal che hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni e gol, in vista delle ultime partite del girone può essere considerato un risultato positivo per entrambe che si giocheranno la qualificazione dell’ultimo turno. Inizio positivo per il Senegal che passa in vantaggio con Mane, reazione da parte del ...

Mondiali 2018 - Giappone-Senegal 2-2 : le pagelle. Portieri non strepitosi - decisivi Honda e Mané : Un pareggio scoppiettante per la seconda partita del Girone G dei Mondiali di calcio di Russia 2018: le due grandi vincitrici all’esordio, Giappone e Senegal, non si fanno male e colgono un punto a testa che le lancia ovviamente in testa al raggruppamento e pronte a giocarsi il passaggio agli ottavi di finale. 2-2 il risultato: andiamo a scoprire le pagelle dei protagonisti. Giappone Kawashima, voto 5,5: inizio di partita da dimenticare ...

Mondiali Russia 2018 – Keisuke Honda nella storia del Giappone : in gol in 3 edizioni del mondiale consecutive [VIDEO] : Keisuke Honda entra nella storia del Giappone: grazie al gol segnato contro il Senegal, è il primo calciatore Giapponese a fare gol in 3 edizioni del mondiale Keisuke Honda, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato (non proprio eccellente) al Milan, è entrato nella storia del Giappone. Il numero 4 della formazione nipponica ha siglato il gol del pareggio contro il Senegal, una rete storica che lo ha fatto diventare il primo ...

Giappone-Senegal - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Problema muscolare - out Honda? : In palio tre punti di platino per la corsa verso gli ottavi del Mondiali di calcio: oggi si chiude la seconda giornata della fase a gironi ed il Gruppo H potrebbe emanare anche qualche verdetto. Alle ore 17.00 si affronteranno ad Ekaterinburg Giappone e Senegal, le due squadre del raggruppamento vincenti all’esordio. Squadra che vince non si cambia, e così le variazioni negli undici titolari rispetto a quelli visti all’esordio ...

F1 – Dal ‘matrimonio’ con la Honda al futuro di Ricciardo - Verstappen : “sapevo già tutto” : Il pilota olandese ha parlato dell’accordo Red Bull-Honda e del futuro di Ricciardo, esprimendo il proprio punto di vista sulle due vicende Il nuovo accordo tra Red Bull e Honda è ormai ufficiale, il team di Milton Keynes ha deciso di lasciare la Renault per affidarsi ai motori giapponesi visti gli ottimi risultati con la Toro Rosso. Photo4 / LaPresse Un argomento su cui si è soffermato anche Max Verstappen, che ha svelato di essere a ...

MotoGp - Honda a caccia del sostituto di Pedrosa : il team giapponese tenta lo scippo in casa Ducati : La Honda avrebbe provato a strappare Jack Miller alla Ducati, ricevendo però il no del pilota che ha trovato la sua giusta dimensione Il tempo stringe, i posti a disposizione scarseggiano e la griglia comincia a diventare sempre più stretta. Con l’ingaggio (ancora non ufficiale) di Mir da parte della Suzuki, le squadre hanno quasi tutte definito la propria line-up, alcune però sono a caccia del colpo finale in vista della prossima ...