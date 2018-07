belviveremedia

Hogan, il cavaliere solitario

(Di giovedì 19 luglio 2018) Non era un talento naturale come Sam Snead o Byron Nelson, ma la pura tenacia e la determinazione lo portarono comunque ai vertici di questo sport. Per anni ha dovuto lottare contro un gancio ...