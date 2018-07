Gruppo Cap : mapperà rete fognaria 21 comuni del pavese : Milano, 19 lug. (AdnKronos) – Il Gruppo Cap mapperà la rete fognaria di 21 comuni del pavese in dodici mesi. E’ l’obiettivo di un accordo di collaborazione fra l’azienda idrica del Milanese e Pavia Acque: si parte il 25 luglio da Badia pavese e Pieve Porto Morone e secondo le stime si tratta di circa 320 chilometri di tubazioni. “Conoscere le reti del sottosuolo e condividere le informazioni su piattaforme ...

Camera : CapiGruppo si aggiorna a domani dopo seduta comune Parlamento : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Nulla di fatto alla Conferenza dei Capigruppo della Camera di questa sera, riunitasi per decidere il calendario dei lavori soprattutto in riferimento al decreto legge dignità. domani perciò, a partire dalle 9, in Aula proseguirà l’esame del decreto legge sul terremoto, quindi i presidenti di Gruppo torneranno a riunirsi nel pomeriggio, dopo la seduta comune del Parlamento, e in quella sede ...

Fdi : Meloni - Ciriani nuovo capoGruppo al Senato : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Oggi Fratelli d’Italia decide di affidare a Luca Ciriani la guida del suo gruppo parlamentare al Senato della Repubblica. è una scelta di cui andiamo orgogliosi perché Luca è uno dei nostri più autorevoli e capaci dirigenti. Il suo lunghissimo curriculum politico, amministrativo e istituzionale e la sua grande esperienza sono quello di cui Fratelli d’Italia ha bisogno per rendere il suo lavoro ...

Parlamento : ancora no accordo su commissioni garanzia - domani capiGruppo : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – ancora niente da fare sulle presidenze di Copasir e Vigilanza Rai. Non c’è accordo tra maggioranza e opposizione ed è saltato il termine, fissato per oggi alle 18, per presentare i nomi dei membri dei due organismi. Il Pd ha deciso di “non provvedere alla comunicazione dei nomi”, spiega il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, in accordo con il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, ...

Gruppo Cap : con Ega stanzia 870mila euro per bonus idrico integrativo : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Per il terzo anno consecutivo il Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, insieme all’Ente di Governo dell'Ambito (Ega), ha stanziato 870.000 euro per il bonus idrico integrativo da assegnare alle famiglie numerose o in situa

Bper - il Gruppo Unipol ha raggiunto il 15 - 06% del capitale : Milano, 29 giu. , askanews, Il Gruppo Unipol ha completato, attraverso acquisti sul mercato, l'acquisizione dei 25 milioni di azioni Bper che aveva dichiarato il 21 giugno scorso di voler acquistare. ...

Senato : designati capiGruppo FI nelle commissioni : Il mio compito sarà quello di portare avanti con determinazione e coerenza delle battaglie in favore di un settore strategico dell'economia italiana, in stretta sinergia con gli operatori del settore ...

Gruppo Cap : contest su Instagram per festeggiare 90 anni attività : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Un concorso fotografico su Instagram dedicato all'acqua e alle sue forme. E' l'iniziativa che Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, insieme all’agenzia Contrasto, lancia per celebrare il 90esimo anniversario di attivit

CapiGruppo e oratori. Il Pd giovane in ripartenza a Montecitorio : Roma. L’apparenza, a guardare il Pd d’opposizione agli albori del governo gialloverde, è quella di un corpaccione spiaggiato (tanto che paiono sospese, nella generale catatonicità d’umore, persino le polemiche interne dei primi giorni post voto). E però, nel nuovo Parlamento o nei ranghi delle Commi

Gruppo Volkswagen - Con QuantumScape per le batterie allo stato solido : Il Gruppo Volkswagen ha creato una nuova joint venture con la californiana QuantumScape, una startup della Stanford University specializzata nello sviluppo delle batterie allo stato solido. Il colosso tedesco ha incrementato la propria partecipazione economica nell'azienda statunitense, diventandone il principale azionista automotive a seguito di un investimento di 100 milioni di dollari (85,8 milioni di euro).Su strada nel 2025. La ...

CapiGruppo maggioranza a Fiorita : 'Cambiavento sì - ma con... Costanzo' : C'è di più: lo stesso professore, riferendosi alla nostra precedente nota stampa, parla di comunicato pomposo e confuso che si infrange in modo fragoroso contro i contenuti della politica trasparente ...

A Torino il capoGruppo della Lega Fabrizio Micca ha chiesto di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano : Dopo la scorta, anche la cittadinanza onoraria. Sulla scia delle parole del ministro Salvini a proposito dell'eventualità di ritirare la protezione statale a Roberto Saviano, ora la Lega di Torino torna a chiedere la revoca del riconoscimento conferito allo scrittore nel 2008. La richiesta è del capogruppo del Carroccio in Sala Rossa, Fabrizio Ricca, che ci aveva già provato nel 2014, e che ora ha presentato una mozione per ...