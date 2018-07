Gravidanza | le future mamme oggi sono più depresse rispetto al passato

vanityfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) Le donne dihanno più probabilità di sperimentare la depressione e l’ansia durante laalle loro madri. Lo ha dimostrato una ricerca dell’Università di Bristol, in Inghilterra. Gli studiosi hanno riscontrato che, fra le 2390 donne che hanno partecipato all’indagine, e che erano incinte dal 1990 al 1992, circa il 17% (408) aveva avuto segni di depressione. Ma, nella generazione successiva, quella delle loro figlie e delle partner dei loro figli, la situazione è peggiorata: il 25% delle donne, incinte tra il 2012 e il 2016, ha mostrato segni di depressione. Una su quattro. «Stiamo parlando di tante donne», fa notare la coautrice dello studio Rebecca Pearson. Per misurare i sintomi di depressione e ansia, i ricercatori hanno utilizzato la Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) o Scala di Edimburgo, in 10 domande, a cui viene attribuito un punteggio da 0 a ...