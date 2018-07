Governo con i nervi scoperti | braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria sulle nomine in Cdp

Protesta contro il Governo per i morti in mare : mani 'insanguinate' davanti al Viminale : Continua a far discutere la linea sull'immigrazione del governo Conte e in particolare del ministro dell'interno Matteo Salvini. Dopo la petizione online per sfiduciare Salvini in Parlamento, arriva un altro atto di Protesta nei confronti della politica del governo. Una cinquantina di persone si sono radunate ieri pomeriggio davanti al palazzo del Viminale, dove ha sede il ministero dell'Interno, con le mani tinte di rosso, ‘sporche di sangue', ...

Alitalia - ritorno al futuro con lo Stato al 51%. Il Governo : “L’italianità è fondamentale” : Il punto fondamentale nel futuro di Alitalia è «l’italianità». Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sembra riprendere le parole di Silvio Berlusconi, che nel 2008 mise insieme i «capitani coraggiosi» per tentare il rilancio della compagnia evitando l’arrivo di Air France. Questa volta però il progetto non è di trovare capitali privati italian...

Legittima difesa - gelo M5s-Lega/ Conte : "Governo non incita a uso armi". Salvini : "No liberalizzazione" : Legittima difesa: Ministro Bonafede frena Salvini, "no liberalizzazione armi. Competenze mie non del Viminale". Scontro nel Governo Lega-M5s: FI, "schiaffo a elettori centrodestra"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:29:00 GMT)

Legittima difesa - M5S frena. Conte : "Il Governo non incita l'uso delle armi" : Iniziato iter revisione della legge voluto dalla Lega. Il Movimento 5 stelle invita a un approfondimento del tema. Fi chiede di fare in fretta. Il Pd: "Benefici solo a lobby delle armi e Lega e M5S ...

Migranti - con le mani ‘insanguinate’ davanti al Viminale : la protesta contro il Governo : Una manifestazione davanti al Viminale per protestare contro il governo e la sua politica in tema di flussi migratori. Con le mani rosse, insanguinate, per rappresentare il colore del "sangue delle migliaia di Migranti inghiottiti nel Mediterraneo o torturati nelle carceri libiche", un centinaio di persone si sono ritrovate davanti al ministero dell'Interno.Continua a leggere

Legittima difesa : senatori Pd - divisioni Governo alimentano confusione : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Chi otterrebbe benefici dalla liberalizzazione delle armi? Soltanto la lobby dei produttori, non certo i cittadini e la loro sicurezza. Prima di procedere alla discussione dei diversi disegni di legge presentati in materia , venga fatta una valutazione sull’impatto che le proposte in esame potrebbero avrebbero sulla realtà del nostro Paese. Il provvedimento sponsorizzato dalla Lega, tra le altre ...

Giovanni Tria - il clamoroso retroscena dal Governo : parla solo con Giuseppe Conte - il sospetto di Di Maio : Il ministro dell'Economia , che avrà una parola pesantissima su flat tax e reddito di cittadinanza , a molti esponenti di Lega e M5s sembra voler fare muro, magari in stretta asse con il Quirinale . ...

Accordi&Disaccordi - puntata esclusiva su Loft. Travaglio : “Berlusconi ha reso ricattabile il suo Governo” : “Berlusconi ha reso ricattabile il governo del suo Paese”. In esclusiva su Loft, Marco Travaglio e Giampiero Mughini duellano sulla storia dell’uomo che ha segnato il destino d’Italia. Ad ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Una puntata da collezione solo per gli abbonati della piattaforma tv dal titolo ‘Berlusconi, ieri oggi e domani’. Sulle cene eleganti ad Arcore, il giudizio del direttore ...

Sondaggi Politici/ Consenso Governo Lega-M5s ‘boom‘ - ma il 74% vuole comunque rimanere nell’Euro : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Lega-M5s consensi boom, ma il 74% vuole rimanere ancora nell'Euro(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Stop alle nozze tra Anas e Ferrovie - Rixi : «Governo contrario alla fusione» : Il sottosegretario ai Trasporti: «Le due società hanno ruoli e compiti diversi, i servizi devono essere prioritari»

Assicurazioni raccomandano al Governo controllo sullo spread : Roma, 18 lug., askanews, - Con oltre 300 miliardi di euro investiti in titoli di Stato italiani, quasi un sesto, il 15 per cento di tutte le obbligazioni emesse dalla Penisola, il settore delle ...

Le mani del Governo su Fs : più vicini stop a fusione con Anas e addio di Mazzoncini : La maxi-fusione tra Ferrovie dello Stato Italiane e Anas deve saltare. È quello che sostengono due sottosegretari ai Trasporti della Lega: "Si faccia marcia indietro" dicono Armando Siri al Corriere della Sera e Edoardo Rixi alla Stampa.L'operazione di fusione, afferma Siri, "non discende da un disegno di politica industriale, quanto dall'ennesima vicenda in cui si privilegia un aspetto finanziario, mettendo insieme due realtà che ...

Economia : Governo al lavoro su flat tax e fisco. Di Maio attacca le banche : Obiettivo del governo alleggerire la pressione fiscale. Va però perseguito compatibilmente con gli spazi finanziari. Davanti alla Commissione Finanze del Senato, il Ministro dell'Economia Tria conferma la linea della prudenza e ribadisce che le riforme vanno attuate mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici e l'impegno per la riduzione del debito.