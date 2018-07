Gorilla Glass 6 | presentato il vetro per smartphone più resistente

Corning Gorilla Glass 6 Ufficiale : Il Vetro Dei Nostri Smartphone Ancora Più Resistente : Corning presenta il Gorilla Glass 6, un nuovo Vetro protettivo per Smartphone Ancora più Resistente alle cadute (anche multiple). Novità e caratteristiche Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6 Grandi novità arrivano per i Nostri Smartphone, tablet e anche smartwatch: Corning ha annunciato oggi la sesta generazione di vetri Gorilla Glass, noti in tutto il mondo e […]