Golf | Open Championship 2018 | buon avvio di Francesco Molinari | giro sotto il par

Golf : Open Championship - Rose 'voglio leadership mondiale' : "Voglio vincere e diventare il nuovo leader mondiale". Justin Rose, campione olimpico di Rio 2016, alla vigilia della 147/a edizione dell'Open Championship di Golf, terzo major stagionale, ha le idee ...

Golf - British Open 2018 : i favoriti. Dustin Johnson e Patrick Reed una spanna avanti agli altri. Francesco Molinari sogna il colpaccio : Il terzo Major stagionale si appresta ad avere inizio. Il British Open 2018 andrà in scena tra giovedì 19 e domenica 22 luglio sul percorso par 71 del Carnoustie Golf Links, uno dei circuiti più insidiosi del panorama mondiale del Golf. Un autentico parterre de rois parteciperà ad uno dei tornei più attesi dell’anno, che regalerà gloria eterna al vincitore. Un anno fa lo statunitense Jordan Spieth impose la legge del più forte, dimostrando ...

Golf – Scottish Open : splendida rimonta di Brandon Stone - il sudafricano trionfa con un eccellente giro finale : Il Golfista ha rimontato dall’undicesima posizione nell’ultimo giro e ha vinto l’Aberdeen Standard Investments Scottish Open Il sudafricano Brandon Stone, con un eccellente giro finale in 60 (-10) colpi e lo score di 260 (70 64 66 60, -20) ha rimontato dall’undicesima posizione e ha vinto l’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, quinto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, disputato sul percorso del ...

Golf – Italian Challenge Open - vince lo svedese Soderberg - italiani lontani dalle posizioni di vertice : Al CG Is Molas sono terminati in media classifica Francesco Laporta e Filippo Bergamaschi Lo svedese Sebastian Soderberg è tornato al successo dopo due anni imponendosi con 267 (64 67 71 65, -17) colpi nell’Italian Challenge Open presented by Cashback World, torneo in calendario nel Challenge Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che si è disputato sull’impegnativo percorso del Circolo Golf Is Molas (par 71) a Pula ...

Golf - European Tour 2018 : Jens Dantorp si porta al comando dello Scottish Open. Classifica corta : Moving day che si è confermato tale allo Scottish Open, prova delle Rolex Series che precede di una settimana l’Open Championship, terzo Major dell’anno per il quale sono a disposizione tre posti per i primi tre giocatori non ancora qualificati. Il favorito per uno di questi pass è al momento lo svedese Jens Dantorp, che con un giro in 68, due sotto il par, si è portato al comando della Classifica con -13. Decisivi, nel suo round, ...

Golf – Italian Challenge Open presented by Cashback World : Emilio Cuartero Blanco al comando : Italian Challenge Open presented by Cashback World: volata verso il titolo Lo spagnolo Emilio Cuartero Blanco ha preso il comando con 201 (69 68 64, -12) colpi a un giro dal termine dell’Italian Challenge Open presented by Cashback World, torneo in calendario nel Challenge Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che si sta svolgendo sull’impegnativo percorso del Circolo Golf Is Molas (par 71) a Pula (CA). E’ risalito ...

Golf - European Tour 2018 : c’è Robert Rock al comando dello Scottish Open. Solo Pavan e Gagli superano il taglio : Robert Rock guida la classifica dello Scottish Open dopo il secondo giro. Il Golfista inglese comanda con il punteggio di -13, maturato grazie a un ottimo giro in 63 colpi. Anche oggi le condizioni sono state favorevoli a Gullane, con score molto bassi. Rock ha fatto segnare sette birdie, cinque dei quali nelle prime nove, ma soprattutto non ha ancora perso un colpo nel torneo. Ad eguagliare questo dato è andato vicino lo svedese Jens Dantorp, ...