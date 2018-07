Golf – 147° Open Championship | leader Kevin Kisner | Molinari nella top 20

sportfair

(Di giovedì 19 luglio 2018) Buon inizio aldi Rory McIlroy, Jon Rahm e Justin Thomas, bassa classifica per Dustin Johnson Francescoha tenuto bene sul difficile percorso del CarnoustieLinks (par 71), a Carnoustie in Scozia, e ha concluso al 18° posto con 70 (-1) colpi il giro iniziale del, terzo major stagionale. E’ al comando con 66 (-5) lo statunitenseche precede di un colpo il connazionale Tony Finau e i sudafricani Erik Van Rooyen e Zander Lombard. Altri due americani in quinta posizione con 68 (-3), Ryan Moore e Brendan Steele, insieme al sudafricano Brandon Stone, vincitore domenica scorsa dello Scottish. Tra i giocatori più attesi sono in alta classifica il nordirlandese Rory McIlroy, lo spagnolo Jon Rahm, l’inglese Danny Willett e l’americano Justin Thomas, ottavi con 69 (-2), mentre il suo connazionale Rickie Fowler ...