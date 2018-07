Gli scioperi dei trasporti tra sabato 21 e lunedì 23 luglio

Scioperi luGlio - tutti Gli stop previsti nel settore trasporti - : Oltre a quello proclamato da Ryanair per il 25 luglio, è stato confermato quello di Blue Panorama e Vueling per il 21. Nel settore ferroviario possibili difficoltà tra il 20 e il 22. Sempre il 22 si ...

Scioperi - revocato stop dei controllori di volo per il 21 luGlio : Scioperi, revocato stop dei controllori di volo per il 21 luglio La decisione di Enav di annullare l'agitazione arriva dopo il rinnovo della parte economica del contratto. Ministero dei Trasporti: nostra mediazione determinante. Rischio disagi nel fine settimana per altri Scioperi che coinvolgono sia voli che reti ...

Enav - revocati Gli scioperi e voli regolari il 21 luglio : Teleborsa, - Raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro dei controllori di volo. revocati di conseguenza gli scioperi locali indetti per sabato 21 luglio e quindi voli regolari. Enav e ...

Scioperi - tegola sull'esodo di fine luGlio : nel weekend si fermano treni e aerei : fine luglio nero sul fronte del trasporti. Mentre milioni di italiani si apprestano a mettersi in viaggio per il grande esodo estivo ecco arrivare puntuali gli Scioperi a raffica nel settore dei ...

ENAV - sabato 21 luGlio 2018 scioperi di 24 ore : sabato 21 luglio sarà un giorno nero per i trasporti. Dopo l'annunciato sciopero di treni arriva anche lo sciopero nei cieli. sabato 21 luglio sono previste diverse azioni di sciopero della durata di ...

Tutto suGli scioperi dei trasporti del 21 e 22 luglio : Il prossimo fine settimana potrebbe rivelarsi particolarmente complicato per chi è in viaggio, a causa di una serie di scioperi che andrà a colpire il settore aereo e quello ferroviario. Per la giornata di sabato 21 luglio è stata infatti annunciata da Cub trasporti una protesta di 24 ore, dalla mezzanotte a quella successiva, di tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto degli aeroporti, a cui si aggiungono – ...

Cristiano Ronaldo-Juventus e Gli scioperi Fiat : interviene il Ministro Salvini : Matteo Salvini ha parlato del tanto discusso acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo, un acquisto che non c’entra nulla con gli operai Fiat “Sono soldi privati, l’importante è non vadano a discapito di altre aziende di famiglia”. Lo ha detto Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5, parlando dell’acquisto milionario del campione portoghese Cristiano Ronaldo da parte della Juventus e delle ...

Ronaldo-Juventus - bufera Fca - protestano Gli operai Due giorni di scioperi a Melfi : L'arrivo di Ronaldo fa infuriare gli operai FCA: indetto sciopero a Melfi L'Unione Sindacale di Base all'attacco: "Ai lavoratori chiesti sacrifici a livello economico, poi spendono centinaia di milioni per un giocatore" Segui su affaritaliani.it

CR7 alla Juventus - Gli operai Fiat Melfi non ci stanno : "Scioperiamo per due giorni" : ... questo dovrebbe essere il fine di chi mette al primo posto gli interessi dei propri dipendenti, se ciò non avviene è perché si preferisce il mondo del gioco, del divertimento a tutto il resto. Per ...

