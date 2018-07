Giustizia | accordo in dirittura d’arrivo per Csm e Consulta 2

Giustizia : accordo in dirittura d’arrivo per Csm e Consulta : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – accordo in dirittura d’arrivo per l’elezione degli otto membri laici del Csm e del giudice costituzionale, in vista della seduta del Parlamento convocata per oggi pomeriggio alle 14.30. Per la Consulta viene confermato il nome di Luca Antonini, indicato dalla Lega.Per quanto riguarda il Consiglio superiore della Magistratura, M5S esprimerà tre candidati (Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati ...