Giulio Regeni | l’omicidio è un affare di Stato Può e deve pregiudicare i rapporti con

ilfattoquotidiano

: Presidente @Roberto_Fico: 'Il caso #Regeni è per me una questione fondamentale. Lo Stato non può rinunciare a perse… - Montecitorio : Presidente @Roberto_Fico: 'Il caso #Regeni è per me una questione fondamentale. Lo Stato non può rinunciare a perse… - amnestyitalia : 'Questo governo farà tutto ciò che è necessario per giungere alla verità.' Così si è espresso il premier… - Palazzo_Chigi : Oggi pomeriggio alle ore 16.30 a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT incontrerà i genitori d… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Mi piacerebbe iniziare a scrivere sempre un pensiero partendo da un assioma positivo, o quantomeno affermativo. Mi dà l’idea che tutto assuma una forma più gradevole se comincia con un’apertura. E invece no, oggi non ho altra parola se non “No” per iniziare a ragionare su quello che sta accadendo. No,di(a volte mi sembra riduttivo chiamarlo omicidio, mi sembra che sia paragonabile ad un delitto passionale o vendicativo o addirittura colposo ) non era e non è undella famiglia. No, icon l’Egitto non sono più importanti di quello che è successo. No, non c’è una grande collaborazione con Al Sisi per raggiungere la verità. No, Matteo Salvini, no, no, no. No perchédiè un attacco ad un Paese. Perché se un cittadino italiano viene rapito, torturato, ammazzato e lanciato da una macchina in unoestero, l’Italia ha il ...