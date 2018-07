Giovani e sviluppo locale | nasce il primo ' incubatore d' impresa'

MaB UNESCO Monviso Youth Camp - Giovani per lo sviluppo sostenibile e una società più equa : Il MaB UNESCO Monviso Youth Camp è nato dall'esperienza dei giovani ricercatori della Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura al MaB International Youth Forum, organizzato da UNESCO ...

"I miti di uno sviluppo supertecnologico - ma intanto la formazione dei Giovani è all'anno zero". Intervento di Federico Giusti : I ritardi dell'Italia in materia di formazione, ricerca e tecnologia sono sono sempre piu' evidenti e per ritardi non intendiamo ristrette elites richieste dalle università estere, pensiamo piuttosto ...