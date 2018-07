Giovane in scooter si schianta contro un muro

Incidente a Modica - ferite lievi per il Giovane scooterista : Ha riportato contusioni e qualche escoriazione il giovane scooterista rimasto vittima di un Incidente ieri pomeriggio in via Risorgimento a Modica .

Addio a Simone - la Lazio piange il Giovane morto in un incidente in scooter : Sgomento e dolore per la morte di Simone Martyniak a Roma: il 18enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale