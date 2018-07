Giornalisti : Fico - procedere in questa legislatura con riforma diffamazione : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Sulla diffamazione credo che ci siano i presupposti per poter agire in questa legislatura, con le commissioni che già negli anni passati hanno fatto un lavoro molto cospicuo e hanno prodotto documentazioni. Va ripresa e riproposta”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia del Ventaglio, a proposito della riforma della diffamazione. L'articolo Giornalisti: ...