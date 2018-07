Gioco d’azzardo | Di Maio | “Stop pubblicità? Non favorirà gioco illegale | organizzazioni

Dl dignità - Di Maio : “Confindustria sbaglia a difendere il Gioco d’azzardo. Inps? No polemica - diverse vedute” : “Sentire Confindustria dire che gli effetti di questo decreto sono negativi e giustificarlo con degli studi che hanno portato avanti non mi convince perché questo è lo stesso centro studi che diceva che se vinceva il no al referendum cadeva l’economia italiana. Una cosa è totalmente sbagliata e cioè che difenda il gioco d’azzardo, e mi spiace perché dentro Confindustria ci sono le aziende di Stato e proprio da loro dovremmo ...

Decreto Dignità - vietare gli spot al Gioco d’azzardo non è a costo zero. Al governo servono coperture : “Ci puoi trovare in ogni angolo del mondo, osserviamo, ascoltiamo, analizziamo, siamo dappertutto e vediamo tutto, noi siamo membri del più grande gruppo di scommesse sportive online al mondo”. Questo messaggio un po’ inquietante, a metà tra Fight Club e Grande Fratello, compare ossessivamente negli intervalli delle trasmissioni sportive per reclamizzare una nota impresa dell’azzardo. La frase fotografa, certamente oltre le intenzioni di chi ...

Cosa prevede il “decreto dignità” sulla pubblicità del Gioco d’azzardo : La vieta, in sostanza, ma non per tutti i giochi, non da subito e con altri criteri che fanno discutere The post Cosa prevede il “decreto dignità” sulla pubblicità del gioco d’azzardo appeared first on Il Post.

Belve - Katia Ricciarelli : “Mi piace il Gioco d’azzardo - ma non definitemi ludopatica. Sbancai il casinò di Montecarlo” : Katia Ricciarelli, quarta e ultima super ospite di Belve, in onda su Nove venerdì 6 luglio alle 22.45, rivela alla giornalista Francesca Fagnani la sua passione per il gioco d’azzardo. “Lei ha tra i vari hobby quello del gioco, in particolare le slot machine. Che cosa le dà, che cosa la diverte? L’adrenalina?”, chiede la conduttrice. “L’adrenalina, brava e soprattutto è un momento in cui mi trovo da sola con una macchinetta che ...

Ludopatia - gli italiani spendono più di 100 miliardi nel Gioco d’azzardo. Quando una crisi diventa sintomo : Nelle lotterie, nei gratta e vinci, nei poker online, il risultato è del tutto casuale e le probabilità di vincere sono pressoché nulle. Nonostante questo, gli italiani spendono più di 100 miliardi di euro l’anno nelle slot machine, nei bingo e in altre diavolerie online. È quello che emerge dalla rielaborazione dei dati del Monopolio di Stato del 2017, fatta dall’Associazione per lo studio del gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo, come altre ...

Cosa vuole fare Di Maio per il contrasto al Gioco d’azzardo : Nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri c'è solo lo stop alle pubblicità per le aziende che operano nel settore del gioco, ma il piano del ministro Di Maio è più ambizioso: "Le entrate fiscali che derivano dal gioco vengono quasi completamente assorbite dai costi sociali dell’azzardopatia". Proviamo a capire di Cosa si tratta e quali sono le norme già in vigore.Continua a leggere

Decreto dignità - quanto incassa ogni anno l’Italia dal Gioco d’azzardo : Lo Stato italiano ha un rapporto controverso con il gioco d’azzardo. Da un lato finanzia campagne contro la ludopatia, dall’altro guadagna dalla diffusione di giochi e scommesse. E nessuno Stato europeo incassa quanto l’Italia dal gioco d’azzardo. Si legge nell’ultimo rapporto dell’Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente che viglia sui conti pubblici. Nell’ultimo decennio, l’Italia ha il ...

Lavoro - Di Maio : “Abbiamo approvato il decreto dignità e licenziato il Jobs act”. Stop alla pubblicità sul Gioco d’azzardo : approvato il decreto dignità. Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ne spiega le caratteristiche ai cronisti all’uscita dal cdm. “Quattro principi. In primis, la riduzione del precariato. Abbiamo individuato nuove norme per eliminare la burocrazia per i professionisti. Le delocalizzazioni: qualsiasi azienda multinazionale che riceve fondi pubblici italiani e se ne va ce li deve restituire maggiorati. Infine il gioco ...

Dl dignità - azienda del Gioco d’azzardo a Di Maio : “Proibizionismo favorisce realtà illecite”. Lui : “Vietata solo pubblicità” : “Ovunque ci sia stata una forma di proibizionismo chi ne ha guadagnato sono state sempre e solo realtà illecite. Vuole davvero essere ricordato come il ministro che ha spinto i giocatori italiani nelle mani di operatori sconosciuti senza regolari concessioni, quindi non controllabili?”. E’ un passaggio della lettera aperta -pubblicata sabato su diversi quotidiani – indirizzata al vicepremier e ministro dello Sviluppo ...

Addio alla pubblicità del Gioco d’azzardo nel calcio? La proposta di Luigi Di Maio che può ‘rovinare’ la Serie A : Il calcio si prepara ad una nuova rivoluzione? Luigi Di Maio contro la sponsorizzazione del gioco d’azzardo nel mondo del pallone Una rivoluzione nel mondo del calcio potrebbe essere vicina. Il nuovo governo, nella persona del ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, si sta muovendo affinché gli sponsor delle aziende di scommesse vengano vietati a squadre e tv. Proprio come ...

Grillo ad Amendola : "campa col Gioco d’azzardo e ci attacca" : Beppe Grillo contro Claudio Amendola che ha criticato la politica in tema di migranti del governo gialloverde. Amendola aveva detto di "non voler vivere in un paese che chiude i porti"."Campa pubblicizzando il gioco d’azzardo e ci attacca" è stata la replica di Grillo. Il padre nobile del MoVimento 5 Stelle oggi con un post sul suo blog si sofferma prima sulla debacle del Pd alle elezioni amministrative, poi se la prende con il noto attore ...

Grillo : “Intellettuali della sinistra ringhiano che siamo fascisti”. E attacca Amendola : “Campa con Gioco d’azzardo” : L’analisi del voto post amministrative di Beppe Grillo è contro “gli intellettuali della sinistra ringhiano che siamo fascisti”. E ancora: “Sono talmente arrabbiati che pregano per le disgrazie”. Quindi la replica all’attore Claudio Amendola e allo scrittore Edoardo Albinati che hanno criticato nei giorni scorsi le politiche sull’immigrazione del governo Lega-M5s. Il garante del Movimento, da tempo ...

Bambino Gesù : Guida contro dipendenza Gioco d’azzardo : Roma – Giovani e giovanissimi “malati di scommesse”. I dati sulla dipendenza dei minori dal gioco d’azzardo sono allarmanti: secondo gli studi IPSAD ed ESPAD del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in Italia il 33,6% degli under 18 tenta la sorte con i ‘gratta e vinci’ e frequenta le agenzie di scommesse. Spesso genitori e insegnanti non sono in grado di riconoscere i segnali lanciati dai giovani a rischio. Una Guida – promossa ...