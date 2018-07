Giappone | a giugno si amplia il surplus commerciale

Giappone - consumatori più pessimisti a giugno : Teleborsa, - Peggiora il sentiment dei consumatori Giapponesi nel mese di giugno , deludendo le attese degli analisti. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del ...

Giappone - l'inflazione ha accelerato a giugno nell'area di Tokyo : Accelerano i prezzi al consumo dell'area di Tokyo nel mese di giugno . Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo , CPI, ha registrato un incremento dello 0,2% su base ...

Giappone - consumatori più pessimisti a giugno : Peggiora il sentiment dei consumatori Giapponesi nel mese di giugno , deludendo le attese degli analisti. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office ...

Giappone - l'inflazione ha accelerato a giugno : Teleborsa, - Accelerano i prezzi al consumo dell'area di Tokyo nel mese di giugno . Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo , CPI, ha registrato un incremento dello 0,...

Giappone - l'inflazione ha accelerato a giugno : Accelerano i prezzi al consumo dell'area di Tokyo nel mese di giugno . Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo , CPI, ha registrato un incremento dello 0,2% su base ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (18 giugno 2018) : l’Italia sale al 13° posto dopo la vittoria in Giappone : L’Italia del Rugby maschile fa un passo in avanti nella classifica mondiale dopo il successo di sabato scorso in Giappone: gli azzurri scavalcano Tonga portandosi al 13° posto in graduatoria. Sorride il Galles, che con la seconda vittoria in Argentina sale al terzo posto, alle spalle di Nuova Zelanda, prima, ed Irlanda, seconda. Ne fa le spese l’Australia, sconfitta proprio dall’Irlanda, che scende al quarto posto ed ora è ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Italia - che cuore! A Kobe il Giappone cede 22-25 - importante vittoria degli azzurri : L’Italia trova una grande vittoria in Giappone nell’ultimo Test Match stagionale: a Kobe gli azzurri disputano una gara tutta grinta e cuore, dimostrando anche di saper soffrire nel finale, quando i nipponici parevano aver portato dalla loro l’inerzia della sfida, portando a casa un magnifico successo per 22-25. Nel primo tempo parte bene l’Italia, che tiene a lungo l’ovale: nei primi minuti l’Italia staziona ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : l’Italia verso la seconda sfida al Giappone. Urge una vittoria : Giappone-Italia, atto II: la nazionale di Rugby conclude il tour asiatico con la seconda sfida alla selezione nipponica, che sabato scorso ad Oita ci ha impartito una sconfitta piuttosto netta nel punteggio (34-17). Gli azzurri hanno sofferto il gioco veloce e spumeggiante degli asiatici, ed hanno dimostrato di finire prima la benzina rispetto agli avversari. Urge una vittoria, sia per chiudere al meglio la stagione, sia per rosicchiare qualcosa ...

Rugby - Test Match Giugno 2018 : il XV dell’Italia per la sfida al Giappone. Tocca a Hayward e Polledri : Il ct della nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea ha annunciato la formazione degli azzurri in vista della seconda sfida al Giappone: sabato 16 Giugno a Kobe il XV tricolore sfiderà i padroni di casa nipponici nell’ultimo dei Test Match di Giugno, l’obiettivo è ovviamente quello di riscattare la brutta sconfitta arrivata settimana scorsa. Due i cambi per l’allenatore irlandese: entrano da titolari Jayden Hayward e Jake ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Giappone (10 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi domenica 10 giugno si giocherà Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Osaka per affrontare i padroni di casa in un incontro determinante per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six: dopo la sconfitta al tie-break contro la Polonia e la netta vittoria sulla Bulgaria, i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno bisogno di un altro successo per rimanere in corsa ...

Rugby - Test Match Giugno 2018 : Giappone-Italia 34-17 - le pagelle degli azzurri. Si salvano in pochi : Un primo tempo giocato alla pari, dove si è vista una partita molto equilibrata con gli azzurri che potevano addirittura provare a fare la differenza. Nella ripresa non c’è stata storia: il Giappone si impone nel primo dei due Test Match di Giugno 2018 con l’Italia per 34-17 davanti al pubblico di casa. XV di Conor O’Shea calato come di consueto alla distanza: c’è un po’ di delusione per una performance ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Giappone-Italia 34-17. Gli azzurri resistono un tempo - poi cedono alla velocità nipponica : Inizia con una sconfitta per l’Italia del Rugby la serie di due sfide contro il Giappone: ad Oita finisce 34-17. Dopo un primo tempo equilibrato, a metà ripresa gli azzurri finiscono la benzina ed i padroni di casa dilagano. Due le mete per gli italiani, quattro per i giapponesi. Nella prima frazione al 3′ il Giappone ruba una touche ma perde l’ovale e Minozzi allontana, poi Campagnaro, dopo una buona azione offensiva viene ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Giappone-Italia 34-17. Gli azzurri resistono un tempo - poi cedono alla velocità nipponica : Inizia con una sconfitta per l’Italia del Rugby la serie di due sfide contro il Giappone: ad Oita finisce 34-17. Dopo un primo tempo equilibrato, a metà ripresa gli azzurri finiscono la benzina ed i padroni di casa dilagano. Due le mete per gli italiani, quattro per i giapponesi. Nella prima frazione al 3′ il Giappone ruba una touche ma perde l’ovale e Minozzi allontana, poi Campagnaro, dopo una buona azione offensiva viene ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : l’Italia lancia la sfida al Giappone : Tempo di secondo Test Match di giugno 2018 nella tournée asiatica per quanto riguarda la nazionale italiana di Rugby. Domani, in quel di Oita, al Bank Dome Stadium (ore 7.45 italiane, diretta su DMAX), gli azzurri affronteranno nella prima partita ufficiale, dopo la vittoria arrivata nel Match no caps con la selezione dello Yamaha Jubilo, i padroni di casa del Giappone. sfida davvero importante per quanto riguarda il ranking mondiale, ma ...