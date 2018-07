Maltempo Giappone : 38mila case danneggiate dalle piogge : Le piogge torrenziali che nelle settimane scorse si sono abbattute sul Giappone centro occidentale hanno danneggiato più di 38mila abitazioni lungo l’intero arcipelago. Secondo i dati del governo i danni si sono registrati in 31 delle 47 prefetture, dall’isola a nord di Hokkaido, alle regioni sud occidentali del Kyushu, sebbene il 90% della distruzione sia stata riscontrata nelle prefetture di Hiroshima, Okayama ed Ehime. A quasi due ...

Giappone - tifone “Prapiroon” : consigliata l’evacuazione di 38mila persone sull’isola di Kyushu : In Giappone le autorità hanno consigliato l’evacuazione di 38mila persone in quattro prefetture dell’isola di Kyushu, a causa dell’arrivo del tifone Prapiroon. La misura precauzionale interessa gli abitanti delle prefetture di Kagoshima, Kumamoto, Fukuoka e Miyazaki. Il tifone si muove in direzione dell’arcipelago dal Mar del Giappone, e porta con sé piogge torrenziali e forti raffiche di vento. L’agenzia ...