Giallo a Palermo | artista inglese trovato in una pozza di sangue | nessuna ipotesi esclusa

Frosinone-Palermo 2-0 - i ciociari promossi in Serie A! Maiello e Ciano spediscono i Gialloblù in Paradiso : Il Frosinone conquista la promozione in Serie A. Impresa dei laziali che, dopo aver perso 2-1 allo Stadio Barbera, riescono a sconfiggere il Palermo per 2-0 nella Finale dei Playoff di Serie B e strappano l’ultimo posto al sole. Davanti al proprio pubblico, i gialloblù hanno confezionato l’impresa e sono tornati nella massima categoria dopo due anni dall’ultima dolorosa retrocessione. Ai rosanero non riesce invece ...