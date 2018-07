GHALI Video | il successo di ' Cara Italia' e l' attesissimo tour autunnale Wind Summer

Il duetto di Jovanotti e GHALI in Cara Italia al Forum di Assago : video dalla festa di fine tour : Il duetto di Jovanotti e Ghali è arrivato nel corso dell'ultimo concerto nei palazzetti. Jovanotti al Forum di Assago (Milano) ha chiuso il tour mercoledì 4 luglio 2018 con una grande festa che ha accolto una guest star d'eccezione: Ghali , giovane rapper Italia no, ha cantato Cara Italia in duetto con Jovanotti , brano jingle dello spot Vodafone e sigla di Love Dilemma (programma di Real Time), da tempo in cima nelle classiche Italia ne. In ...

GHALI ai Wind Music Awards è il più premiato della serata : video in Cara Italia all’Arena di Verona : Ghali ai Wind Music Awards canta Cara Italia e riceve numerosi premi per il suo album, Album, e per i singoli estratti. Ghali è l'artista più premiato della prima serata dei WMA 2018, in scena all'Arena di Verona il 4 giugno e trasmessi su Rai1 il 5 giugno. Da Vanessa Incontrada e da Carlo Conti riceve i Wind Music Awards. Il primo è per l'album, intitolato Album, gli altri per i singoli Ricchi dentro, Cara Italia, Habibi, Happy Days. Un ...