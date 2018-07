Gemitaiz contro il governo e chi lo ha votato | ' Fa****o mostri schifosi | siete complici'

Blastingnews

(Di giovedì 19 luglio 2018)sta perseverando in quella che è ormai considerabile a pieno titolo come una vera e propria battaglia socio-politica, il cui scopo è evidentemente quello di contrastare il razzismo – che secondo l'artista capitolino rappresenta un fenomeno dilagante tra i giovani, inclusi i suoi supporter, appassionati di quella che dovrebbe essere in realtà la musica anti-razzista per eccellenza, ovvero il rap – e le politiche sui migranti del nuovogiallo verde. Il rapper romano classe 1988, nonostante le polemiche e gli insulti ricevuti negli ultimi tempi – sempre più pesanti e numerosi, anche da parte dei suoi stessi fans – nella notte di ieri ha deciso di utilizzare ancora una volta le sue popolarissime pagine social per esprimere il suo dissenso relativamente all'operato del. Lo ha fatto condividendo le ormai note immagini di Josephine, la migrante di origine camerunense ...