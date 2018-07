Gasol | campione Nba eroe tra i migranti in mare | «Ecco come ho salvato Josephine»

Gasol - campione eroe : «Ecco come ho salvato Josephine» : Lei cosa ne pensa? 'Non voglio entrare nel merito della politica italiana. Dico solo che nessun essere umano può restare indifferente nel veder morire la gente annegata. Se c'è malaffare intorno all'...

Marc Gasol - il campione Nba che salva vite in mare come volontario di Open Arms : Marc Gasol, il campione Nba che salva vite in mare come volontario di Open Arms Il giocatore di basket Marc Gasol ha postato una foto su Twitter che lo ritrae mentre prende parte al salvataggio della donna soccorsa ieri dopo due giorni sola in mare. In un’intervista ha spiegato: “Scioccato dalla foto del piccolo Aylan […] L'articolo Marc Gasol, il campione Nba che salva vite in mare come volontario di Open Arms proviene da NewsGo.

Marc Gasol - il campione Nba che salva vite in mare come volontario di Open Arms : Il giocatore di basket Marc Gasol ha postato una foto su Twitter che lo ritrae mentre prende parte al salvataggio della donna soccorsa ieri dopo due giorni sola in mare. In un’intervista ha spiegato: “Scioccato dalla foto del piccolo Aylan circolata nel 2015. Da allora ho deciso di fare la mia parte”.Continua a leggere

