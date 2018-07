“Furioso” Temptation Island | Filippo Bisciglia questa non la manda giù

caffeinamagazine

: Temptation Island, Riccardo furioso con Ida chiede falò anticipato - infoitcultura : Temptation Island, Riccardo furioso con Ida chiede falò anticipato - daringtodo : Riccardo perde il controllo e richiede un confronto immediato con Ida... #temptationisland #temptationisland2018… - SuperGuidaTV : Temptation Island 2018: Gemma e Ida, 'amore' vero?! Riccardo 'furioso' | Tutti i video #TemptationIsland2018… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) La seconda puntata della quinta edizione diha sbaragliato ogni concorrenza – compresa la temibile fiction di Tutto Può Succedere 3 in onda su Rai1 – e ha fatto volare altissimo il docu-reality condotto da, tenendo incollati alla TV oltre quasi 4 milioni di telespettatori con uno oltre il 27% di share. Grande soddisfazione in casa Mediaset. “Numeri record anche tra i giovanissimi: 41.2% di share sul target 15-19 anni e 41.1% sui 15-24enni – precisa un comunicato diffuso in mattinata dall’azienda – Leadership incontrastata sul fronte social; su Twitter l’hashtag ufficiale del programma #si è aggiudicato la prima posizione delle TT Italia e mondo. Nel corso della puntata, su Facebook e Instagram sono stati raggiunti 1.700.000 account”. Merito certamente anche della conclusione della ...