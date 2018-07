Fuochi di artificio e musica illuminano Arona e il Lungolago

Intel - più di 2.000 droni per i 'Fuochi d'artificio' : nuovo record mondiale : Dietro alla volontà di progettare dei droni per gli spettacoli aerei, c'è però ben di più. Secondo Intel, infatti, questa stessa tecnologia potrebbe essere usata per ' altre applicazioni, tra cui la ...

Oltre 100 persone vanno in un rifugio per portare conforto ai cani durante i Fuochi d'artificio : Spettacoli meravigliosi per gli umani, veri incubi per gli animali. Così in una città dell'Arizona però molte persone hanno deciso di passare diversamente quella festa andando a portare conforto agli ...

Festival dei Fuochi d'artificio : sedici serate a Cannes - a Montecarlo e ad Antibes : Anche qui si tratta di spettacoli 'piromelodici' quindi con ritmi e melodie che si fondono con i fuochi. La prima serata, sabato 21 luglio, vede l'Italia come protagonista, seguita dalla Spagna , ...

Mondiali Russia 2018 - Croazia in finale : tra Fuochi d’artificio e urla - per le strade la festa dei tifosi impazza [VIDEO] : La Croazia trionfa contro l’Inghilterra ai Mondiali di Russia 2018 e vola in finale, tutta l’euforia dei tifosi croati in Patria La Croazia vola in finale ai Mondiali per la prima volta nella sua storia. La squadra di Dalic, durante la semifinale contro l’Inghilterra, ha dimostrato di meritarsi l’ultimo match di Russia 2018. Ad obiettivo raggiunto i tifosi hanno fatto scattare per le strade una festa caratterizzata ...

Messico : esplode centro Fuochi artificio - 24 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Messico - esplosioni in una fabbrica di Fuochi d’artificio : 24 morti e decine di feriti : Messico, esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio: 24 morti e decine di feriti Più di venti persone sono morte in Messico in seguito a un’esplosione in un magazzino di fuochi d’artificio a Tulpetec. decine i feriti, che sono stati portati nei diversi ospedali della zona. Tra le vittime ci sono anche poliziotti e pompieri […] L'articolo Messico, esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio: 24 morti e decine di feriti proviene ...

Messico - esplosioni in una fabbrica di Fuochi d’artificio : 24 morti e decine di feriti : Più di venti persone sono morte in Messico in seguito a un’esplosione in un magazzino di fuochi d’artificio a Tulpetec. decine i feriti, che sono stati portati nei diversi ospedali della zona. Tra le vittime ci sono anche poliziotti e pompieri accorsi sul luogo dell’incidente.Continua a leggere

Messico : esplode centro Fuochi artificio - morti salgono a 24 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Messico - esplode magazzino di Fuochi d’artificio : 24 morti e 49 feriti : Messico, esplode magazzino di fuochi d’artificio: 24 morti e 49 feriti Fra le vittime vi sono anche vigili del fuoco e agenti di polizia, sul posto per portare soccorso Continua a leggere L'articolo Messico, esplode magazzino di fuochi d’artificio: 24 morti e 49 feriti proviene da NewsGo.

Messico - esplode magazzino di Fuochi d'artificio : 24 morti e 49 feriti : Secondo quanto reso noto dalle autorità locali, inizialmente, una prima esplosione in un magazzino di fuochi aveva causato 12 morti; ma altre esplosioni sono avvenute nei magazzini adiacenti subito ...

Messico - esplosione in deposito Fuochi d'artificio : vittime - : L'incidente a Tultepec: almeno 19 morti e 40 feriti. Immagini televisive mostrano la fabbrica in macerie, con un'alta colonna di fumo

Messico - esplode magazzino di Fuochi d’artificio : 19 morti e 40 feriti : Messico, esplode magazzino di fuochi d’artificio:19 morti e 40 feriti Fra le vittime vi sono anche vigili del fuoco e agenti di polizia, sul posto per portare soccorso Continua a leggere L'articolo Messico, esplode magazzino di fuochi d’artificio:19 morti e 40 feriti proviene da NewsGo.

Usa - 4 luglio tra parate e Fuochi d'artificio. Niente star per Trump : A New York almeno tre milioni di spettatori per il "Macy's 4th of July Fireworks Show", lo spettacolo pirotecnico organizzato da oltre 40 anni dai grandi magazzini più famosi del mondo. A cantare la ...

4 luglio - America : festa dell'indipendenza/ I Fuochi d'artificio del telescopio Hubble : Oggi, 4 luglio, si festeggia in America l'Independence day. Donald Trump, su Twitter, ringrazia i soldati che combattono per proteggere il paese. Con lui, l'America è molto cambiata...(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 00:22:00 GMT)