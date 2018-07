FTWD 4 al Comic Con 2018 | foto esclusive e teaser promo VIDEO

ilnotiziangolo

: Anche il trailer di FTWD uscirà domani! ?? Passate da Fear The Walking Dead Italia! - SubOnDemand : Anche il trailer di FTWD uscirà domani! ?? Passate da Fear The Walking Dead Italia! -

(Di giovedì 19 luglio 2018)4 alCondi San Diego: buone notizie per i fan della serie Tv, che potranno conoscere qualcosa in più su ciò che accadrà nella seconda metà della quarta stagione. Abbiamo già scoperto alcuni e interessanti particolari grazie alle anticipazioni rilasciate da EW: anche in quest’occasione il giornale americano è in grado di offrirci delledal set davvero4 vivrà il suo panel nei prossimi giorni, ma possiamo già gustarci ilrilasciato per ilCon4 fra immagini inedite e– #SDCCFan di tutto il mondo all’appello: San Diego si anima sempre nel mese di luglio per offrirci uno sguardo sulle nostre serie tv preferite. In attesa del panel dello show apocalittico, alcuni indizi possibili su ciò che succederà potrebbero essere presenti nelle immagini qui sotto. Vediamo infatti che al contrario di quanto ...