Frigo smart | 10 cose utili che puoi fare in cucina

(Di giovedì 19 luglio 2018) Raramente ci limitiamo a pensare ad unophone come un dispositivo che possatelefonate: quando cerchiamo un nuovo telefono la ricezione dovrebbe essere una delle prime caratteristiche da tenere sott’occhio e invece ci impuntiamo sul design, sulla risoluzione del display e sulla bontà delle fotocamere. Questo perché la ricerca e lo sviluppo dell’elettronica di consumo ha aperto le porte a dispositivi davvero multitasking e in grado di aiutarci in una miriade di compiti. Allo stesso modo sta succedendo con lo scoppio dellahome e uno degli elettrodomestici destinati a cambiare volto nel corso dei prossimi anni è ilrifero che passerà dall’essere semplicemente una dispensa elettrica che tiene al fresco cibi e bevande ad un hub che intrattiene e accompagna le famiglie in tutte le loro attività. Uno di questi è il Samsung Family Hub, ilconnesso ...