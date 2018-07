Francia | collaboratore di Macron picchiò manifestante coperto da un casco delle forze

Francia - picchiò manifestanti a Parigi vestito da agente : indagato collaboratore di Macron : Un collaboratore del presidente francese Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, ha picchiato un manifestante il primo maggio scorso a Parigi. È quanto emerge da una ricostruzione pubblicata su Le Monde online, in cui si precisa che Benalla era coperto da un casco con la visiera delle forze dell’ordine. Una notizia che trova riscontro anche in alcuni video amatoriali pubblicati sui social network in quei giorni (come quello diffuso ...